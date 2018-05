La scienza dell' alimentazione come valore terapeutico nelle malattie rare e

La sorprendente scienza della felicità : La ricerca della felicità è d’obbligo. È questo il primo punto dell’indagine di Nancy Etcoff, psicologa della Medical School di Harvard. Tutti vogliono essere felici, nessuno può fare a meno di desiderarlo. Siamo programmati per cercare la felicità: non per godercela ma per volerne sempre di più. Su Amazon si possono trovare più di 2.000 titoli con consigli sui sette pilastri, le nove scelte, i dieci segreti, i 14.000 pensieri che dovrebbero ...

Una raccolta fondi per far nascere il Museo della scienza di Sellia : Domani mattina alle ore 11 nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro sarà presentata l'iniziativa relativa alla raccolta fondi per sostenere la nascita del Museo della Scienza di Sellia-Terra & ...

Le notizie di scienza della settimana : Il buco nell’ozono, nuovi casi di ebola in Rdc, il razzo cinese privato: l’attualità scientifica. Leggi

Sei Perennemente In Ritardo? La scienza Ti Spiega Perché... E Ti Fornisce Delle Possibili Soluzioni : Siete tra quelli che arrivano tardi a ogni incontro? Quelli a cui ormai vengono dati appuntamenti mezz'ora prima così, forse, riuscite ad essere in orario? Se gli amici e il partner sono comprensivi ...

I edizione 'Festival della scienza' : seconda giornata all'insegna dell'incontro tra cultura umanistica e scientifica : ... Giuseppe Del Grosso, ha voluto salutare i ragazzi, i loro docenti ed accompagnatori al termine della due giorni, spiegando brevemente i contenuti del progetto "Festival della Scienza" che sarà senz'...

Napoli. Museo Duca di Martina Villa Floridiana. Gennaro Carillo su "Il mito di fondazione della civiltà nella "scienza Nuova"" : Articolo di Maurizio Vitiello " Incontro-conversazione al Museo Duca di Martina " Villa Floridiana con Gennaro Carillo su "Il mito di fondazione della civiltà nella "Scienza Nuova"" Museo Duca di Martina " Villa Floridiana Conversazioni in Floridiana tra arte, letteratura, teatro e musica

Martedì 22 Maggio Finale delle Olimpiadi di Robotica 2018 al Museo Nazionale scienza e Tecnologia : ... Irene Fassi e Silvio Traversaro racconteranno ai giovani le loro esperienze di ricerca e le prospettive della Robotica, con due interventi dal titolo 'Robot e micro-mondo: viaggio a Lilliput' , ...

Laboratori - tavole rotonde e ospiti. Tutto pronto per la nona 'Festa della scienza' ad Andrano - : ... presso la Sala Consiliare Castello Spinola-Caracciolo di Andrano, è organizzata una tavola rotonda sul tema 'Trasformazioni, tumori e timori: tra progressi della scienza, fake news e scoop ...

Gli studenti del Massimo vincono la First Lego League - il campionato per i geni della scienza. Ecco il progetto : 'I Nasoni chiusi? Abbiamo la soluzione. Potremmo inserire dei filtri e pompare l'acqua in quantità stabilita. Cioè ridepurare l'acqua nello scarico e, di conseguenza, ridurre i consumi. Così, le ...

'Trova e sostituisci' : con il Crispr la scienza riscrive il Dna dell'uomo : L'uomo si è da sempre interrogato sulle origini della vita sulla Terra e, attraverso la scienza, trovato risposta ai suoi quesiti. Gli strumenti di cui disponiamo oggi sollevano nuovi inquietanti interrogativi di natura etica relativi alla rivoluzione tecnologica che si sta attuando in ...

Andrano - Lecce - - IX edizione delle Festa della scienza : ... Alle ore 10:00 la Conferenza Stampa presso la Biblioteca del parco nel Castello di Andrano per presentare il progetto Festa della Scienza con la partecipazione di tutte le autorità coinvolte. Alle ...

Le notizie di scienza della settimana : Il batterio che ha decimato le rane, l’impatto del turismo sul clima, le vibrazioni sismiche provocate dagli elefanti: l’attualità scientifica. Leggi

Fosforo - festa della scienza Senigallia : Successo di pubblico e qualità degli show a Senigallia per l'8/a edizione di Fosforo, la festa della scienza che chiude domani. Una manifestazione organizzata dall'associazione culturale Next con il ...

