La ' nuova' Piazza di Siena promette spettacolo Si alza il sipario | al via l' 86° CSIO

La nuova Piazza di Siena : Lo storico concorso ippico internazionale di Roma (CSIO), ha toccato la scorsa primavera il traguardo delle 85 edizioni e ha contemporaneamente iniziato un nuovo capitolo della sua storia. Il progetto per la nuova Piazza di Siena, firmato da CONI e FISE, è stato sviluppato nel segno di un prodotto diverso, che al di là dell’eccellenza sportiva puntasse sulla valorizzazione e la tutela dell’ambiente di Villa Borghese. Il colpo d’occhio dell’erba ...

Gli Internazionali del futuro : nuova Next Gen arena e Piazza del Popolo : ... con lo stadio Next-Gen pronto ad ampliarsi di 1500 posti e diventare una struttura semi-temporanea che servirà anche altri sport oltre al tennis: 'L'anno prossimo avremo la novità della nuova Next-...

Governo - dopo la nuova bozza di contratto lo spread torna sotto i 150 punti. Piazza Affari in positivo : Cala il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi il giorno dopo la diffusione della nuova bozza del contratto di Governo tra Lega e M5s, in cui scompaiono il riferimento all’uscita dall’euro e la richiesta di “cancellazione” di 250 miliardi di debito pubblico. Sostituita dalla proposta di escludere tutti i titoli acquistati nell’ambito del quantitative easing dal calcolo del ...

Tramvia Firenze - confermata la nuova linea fino a Piazza San Marco : Questa mattina Stefano Giorgetti, assessore ai lavori pubblici, ha dato un buongiorno alternativo ai fiorentini, che si sono svegliati con il progetto della linea 4 e il prolungamento della linea 2 approvato. La Tramvia arriverà fino a Piazza San Marco, passando per viale Lavagnini, percorrendo Piazza della Libertà, dopo la quale svolterà a destra in Via Cavour arrivando in Piazza San Marco. Tornerà indietro verso i viali transitando per Via ...

Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio - oggi nuova raffica di trimestrali : A livello internazionale intanto si attendono sviluppi per quanto riguarda la politica commerciale degli Stati Uniti. oggi i rappresentanti americani e cinesi si incontreranno a Washington per ...

“Ecco la mia nuova fiamma”. Gigi D’Alessio spiazza tutti con un video su Facebook. In pochi minuti il suo profilo è stato tartassato di like e commenti. Anna Tatangelo è definitivamente un capitolo chiuso : Quando sembra essere finito il clamore e calato il sipario sul gossip, ecco che la vicenda della rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo torna a farsi sentire. Si rincorrono ancora oggi voci e ricostruzioni, nonostante i due si impegnino a smentirle una a una… Le ultime voci circolate sul cantante, lo volevano sempre più vicino a Loredana Lecciso, fresca di separazione da Al Bano. Un incrocio che ha scatenato la fantasia ...

“Ci speravo tanto - ma…”. Cristina Plevani - il retroscena che spiazza tutti. No - non fa più la cassiera : la nuova vita della prima vincitrice del Grande Fratello e la rivelazione che non ci aspettavamo : Torna il Grande Fratello ed è impossibile non tornare indietro negli anni alle edizioni precedenti. La prima in assoluto, in particolare. Era il 2000 e gli inquilini che hanno varcato la famosa porta rossa probabilmente sono stati i più spontanei di tutti: non avevano la minima idea di cosa li aspettasse. Stesso discorso per il pubblico, che mai prima di quel momento aveva visto un programma tv in cui le telecamere riprendevano h24 la ...

Debito Napoli - le associazioni insorgono : «No a Forza nuova in piazza» : «La segreteria cittadina di Forza Nuova Napoli comunica la sua adesione alla manifestazione indetta da oltre 50 associazioni civiche domani a Napoli, per manifestare in favore della rinascita...

Viene rimpiazzata dalla nuova fiamma. E l'amante di un commercialista si vendica : Per un commercialista con studio a Thiene , Vicenza, è finito l'incubo di un ricatto messo in atto da un'avvenente romena di 43 anni. La donna D.A., amante del commercialista, sposato con figli, è ...

Equitazione - Piazza di Siena : nuova partnership con Rolex : 'Rolex è il partner ideale per far conoscere l'eccellenza di questo sport a un pubblico globale, considerato l'impegno e il supporto che da sempre dedica agli sport equestri', ha commentato il ...

Campidoglio - ok Aula nuova convenzione per riqualificazione Piazza dei Navigatori. Opere pubbliche per 30 milioni di euro : Opere pubbliche per 30 milioni di euro nel quadrante dell’VIII Municipio, la realizzazione da parte dei costruttori dei servizi pubblici previsti con un aumento di aree verdi e parcheggi pubblici, partecipazione sul territorio per decidere insieme alla città come investire le risorse recuperate dai curatori fallimentari. L’Assemblea capitolina ha approvato la delibera che contiene la […]

Piazza San Carlo - la nuova ipotesi : "Spray urticante per generare panico e borseggiare" : C'è una prima "svolta" nelle indagini sui fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, durante la proiezione della finale...