La nuova Gmail ti permette di menzionare gli utenti nel messaggio

Gmail : come avere la nuova interfaccia : Google ha introdotto una nuova interfaccia per Gmail: il restyling introduce novità molto interessanti che includono anche una maggiore integrazione con Google Drive e il calendario Google. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste il nuovo look di Gmail e come avere la nuova interfaccia senza aspettare che sia Google a fare il cambio in modo automatico al vostro account. nuova interfaccia Gmail: cosa cambia La nuova interfaccia di Gmail sarà ...

Come Provare Subito La nuova Versione Di GMail : Guida per attivare Subito la Nuova interfaccia web di GMail. Come Provare in anteprima la Nuova grafica e le nuove funzioni del sito internet di GMail. GMail: ecco tutte le novità della Nuova Versione web disponibile da oggi Come attivare il nuovo GMail Finalmente, dopo anni di attesa, richieste e speranze infinite per gli utenti, […]

La nuova app Gmail vi permette di impostare “promemoria” per specifiche email : L'applicazione Gmail per Android ha raggiunto la versione 8.4.8.193578708 implementando un'interessante novità già in rollout su diversi dispositivi! L'articolo La nuova app Gmail vi permette di impostare “promemoria” per specifiche email proviene da TuttoAndroid.

Gmail per Android si aggiorna con la nuova funzionalità Snooze : La funzione Snooze per Gmail sta comparendo nell’applicazione destinata al sistema operativo Android: ecco di cosa stiamo parlando.Ci sono buone e interessanti novità per tutti gli utenti Android che utilizzano giornalmente l’applicazione per email Gmail di Google: il colosso americano sembra che stia diffondendo un nuovo aggiornamento.Gmail per Android si aggiorna con la funzionalità Snooze: ecco di cosa si ...

Come ottenere subito la nuova versione di Gmail : Google ha aggiornato Gmail non solo nell’aspetto grafico, ma anche con nuove funzioni di sicurezza Come la modalità riservata che consente di aggiungere l’autenticazione in due fattori e impostare le date di scadenza per le singole mail. La società di Mountain View ha ufficializzato sul proprio blog ciò che era già trapelato nei giorni e settimane scorse. Come avere ora il nuovo Gmail Per ottenere subito la nuova versione aggiornata ...

Gmail : nuova veste grafica per la versione Web della casella di Google Video : Non è ancora arrivato, ma gia' se ne parla diffusamente. #Gmail, la casella di posta elettronica creata e gestita da Google [Video], è in procinto di cambiare la propria grafica. Non si sa la data precisa di quando avverra' questo stravolgimento di design, ma è sicuro che accadra' tra poche settimane. Le novita' riguarderebbero non solo la parte estetica, ma anche quella funzionale, andando dunque ad unire l'utile al dilettevole. Il portale ...