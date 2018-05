La novità del 2018 | viaggiare con la serenità del noleggio furgoni

Parma - parla Faggiano : le novità dal calciomercato ed il futuro della panchina di D’Aversa : Parma alle prese con la costruzione della rosa che nella prossima stagione giocherà in Serie A dopo lo splendido cammino in cadetteria La favola del Parma si è concretizzata in un ultimo turno davvero pazzesco. La squadra emiliana è tornata in Serie A al termine di un campionato ricco di soddisfazioni, sotto la guida sapiente di mister D’Aversa. Il d.s. degli emiliani, Daniele Faggiano, ha parlato stamane a Radio Anch’io sport del ...

novità per Battlefield 5 svelate da DICE prima del 23 maggio : L'eccitazione che circonda Battlefield 5 è sicuramente in aumento giorno dopo giorno. Il reveal ufficiale del gioco è in programma il prossimo 23 maggio, ma pare che EA e DICE abbiano voluto svelare diversi dettagli dello sparatutto ben prima di quella data. Mentre ci avviciniamo al giorno dell'annuncio di più dettagli, praticamente l'account Twitter ufficiale del gioco è esploso con nuove informazioni. Raffica di tweet su Battlefield 5 I ...

Probabili formazioni / Milan Fiorentina : quote e ultime novità live. Locatelli vs Badelj (Serie A) : Probabili formazioni Milan Fiorentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I rossoneri hanno Montolivo e Borini squalificati, i viola sono senza Veretout(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:20:00 GMT)

Le ultime novità del contratto Lega-M5S : attacco al Jobs Act - due aliquote per le imprese : Il documento, passato il vaglio politico dei due leader, è pronto per essere sottoposto al giudizio di piattaforma Rousseau e gazebo ...

Modelli Huawei P20 Pro no brand : arrivato l’aggiornamento di aprile - principali novità : Continua il percorso di perfezionamento relativo al top di gamma Huawei P20 Pro, reduce dall'aggiornamento CLT-L29 8.1.0.120(C432), che sembra avere un peso di 560MB, e quindi contenere cambiamenti piuttosto importanti. L'upgrade sta iniziando a diffondersi via OTA a bordo di tutti gli esemplari no brand, compresi quelli commercializzati in Italia. Forse avete già ricevuto il pacchetto, o state comunque per riceverlo: l'aggiornamento contiene la ...

Flat tax - pensioni : le novità del contratto “L’Italia blocca la Tav? Dovrà rimborsare” : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

BMW serie 4 e le tante piccole novità del 2018 : Gli aggiornamenti principali che interessano una delle vetture più belle del costruttore Bavarese, la serie 4, per il 2018 interessano le sospensioni, ora più rigide per una maggiore maneggevolezza, nuovi paraurti anteriori e posteriori, con un design più personale e aerodinamico. Nuovi i fari a led (o xeno). Ci sono nuovi cerchi e colorazioni personalizzate, tra cui: “Sunset Orange” e “Snapper Rocks Blue”. La ...

Lucifer 4 in onda su Netflix o Hulu? Tom Ellis annuncia novità per il futuro della serie (video) : Continua la campagna social per concretizzare la possibilità di vedere Lucifer 4 presto sul piccolo schermo. Venerdì scorso, Fox ha annunciato la cancellazione della serie dopo tre stagioni, e da allora i fan e Tom Ellis non si sono mai arresi alla fine dello show. In questi ultimi giorni, l'attore gallese si è dato da fare per coinvolgere i media a pubblicizzare la campagna sui social con gli hashtags #SaveLucifer e #PickUpLucifer. Nella ...

PORTAL KNIGHTS si aggiorna con delle novità : PORTAL KNIGHTS, il celebre videogioco action RPG sandbox cooperativo sviluppato da Keen Games e pubblicato da 505 Games, permetterà ai giocatori di scatenare tutto il loro estro grazie all’uscita del nuovo aggiornamento 1.4 che introdurrà la Modalità Creativae la Condivisione degli Universi. PORTAL KNIGHTS: Nuovo aggiornamento disponibile L’aggiornamento, disponibile da oggi in versione ...

Flat tax - taglio delle pensioni : le novità Il contratto 5 Stelle-Lega : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma.-- Sulle pensioni non c’è solo lo stop alla legge Fornero. Il punto 24 del contratto dice che «per una maggiore equità sociale riteniamo altresì necessario un intervento finalizzato al taglio delle cosiddette pensioni d’oro (superiori ai 5.000 euro netti ...

Presentata a Roma la settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione : la novità è “Terrevolute” : Si terrà, dal 19 al 27 Maggio prossimi, la tradizionale settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, annualmente promossa dall’Associazione nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) e giunta alla 17° edizione; lo slogan di quest’anno (“POLITICHE DELL’ACQUA, MOTORE DI VITA ED INVESTIMENTO PER L’ECONOMIA. I CONSORZI DI bonifica PROTAGONISTI PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI”) si inserisce ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati dell’Inghilterra : spiccano Kane - Vardy e la novità Alexander-Arnold : Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. A differenza di tanti colleghi, l’allenatore dei Leoni è andato subito al sodo dando direttamente i 23 nomi senza passare per i pre-convocati. Assenti Hart e Wilshere, ci saranno anche Cahill e Rose oltre al 19enne Alexander-Arnold. spiccano i nomi di Harry Kane e Jamie ...

Grande successo per Lucca Classica Music Festival - già si annunciano le prime novità della prossima edizione : ... il prossimo anno "Il cortile dei gentili" sarà a Lucca Classica con il suo stimolante spazio di dialogo dove credenti e non credenti affrontano temi di attualità fondendo filosofia, arte, scienza, ...

Convivio 2018 - tutte le novità della nuova edizione : Il 6 giugno torna a Milano Convivio, la più importante Mostra-Mercato benefica promossa in Italia dal mondo della moda, a sostegno dell’associazione no-profit ANLAIDS (Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS). 5 giorni di shopping solidale con lo scopo di raccogliere fondi per non smettere mai di affrontare in maniera positiva un tema delicato come quello dell’AIDS. Molto più di un semplice evento di beneficenza, Convivio rappresenta ...