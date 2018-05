La guerra tra Saviano e Di Battista | Io incapace? Ricorda che dicevi della Lega

guerra sull'eredità - Lady Gucci avrà un amministratore di sostegno : le spettano 24 milioni di euro : MILANO Un amministratore di sostegno per Patrizia Reggiani, vedova Gucci. Lo ha deciso il giudice della nona sezione civile del tribunale di Milano, Isabella Mazzei, che chiude così il contenzioso tra ...

Divac e Petrovic : mai più fratelli - tragica storia di amicizia - basket e guerra : Giovedì 24 maggio, a partire dalle 22.00 su Fox Sports (visibile sul pacchetto Sky al canale 204), va in onda Divac e Petrovic: mai più fratelli, un documentario firmato ESPN che racconta la storia di amicizia e divisione che ha legato due dei più grandi giocatori di basket europei di sempre. Dražen Petrovic e Vlade Divac, Croazia e Serbia, sport e politica Sport e guerra. Due campioni del basket che da amici diventano nemici. La Jugoslavia ...

Nella terza puntata de Il Capitano Maria scoppia la guerra tra i Patriarca e gli hacker - anticipazioni 21 maggio : Nuovo appuntamento con Vanessa Incontrada e la fiction di cui è protagonista su Rai1: Nella terza puntata de Il Capitano Maria, in onda stasera, 21 maggio, le tensioni tra la famiglia dei Patriarca e gli hacker guidati da Annagreca Zara raggiungerà il limite. La serie con la Incontrada ha riscosso un inaspettato successo di pubblico. La prima puntata ha infatti registrato 7.032.000 spettatori a fronte di uno share del 28,5%; la seconda ...

Infortuni : Zaia - piano d'azione comune per contrastare 'bollettino di guerra' : ... gli Infortuni sul lavoro sono scesi dai 70.961 dei primi anni Duemila ai 34.674 del 2016 ' ha ricordato il presidente del Veneto Luca Zaia ' ma gli ultimi gravi casi di cronaca ci impongono di non ...

guerra in tv tra Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli. Tra Favoloso - purosangue e nuove magliette sessiste : "Domenica Live" e "Domenica In" hanno qualcosa in comune: il Gf15 . Cristina Parodi ha ospitato la blogger e influencer Selvaggia Lucarelli , vittima della frase sessista scritta da Luigi Favoloso , ...

Una Vita - trame giugno : Elvira e Simon fanno l'amore - Celia in guerra con Felipe : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di Una Vita, la soap opera di Aurora guerra, che si è di recente interessato al ritorno di Mauro ad Acacias 38. In questo articolo scoprirete cosa accadrà negli appuntamenti trasmessi a metà giugno su Canale 5. Anticipazioni Una Vita: Elvira e Simon fanno l'amore Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda ad inizio giugno su Canale 5, svelano che Simon ...

Emergenza Vasto - residenti in strada : qui si rischia una guerra tra poveri : NAPOLI. I cittadini del quartiere Vasto scendono di nuovo in strada per chiedere sicurezza dopo i numerosi episodi di violenza che hanno visto protagonisti gli immigrati che vivono da anni nella zona ...

“Neanche tu puoi…”. Uomini e Donne al tritolo : cosa c’è dietro la guerra tra Giorgio e Gianni. E questo è solo l’ultimo episodio… : Poche settimane alla fine di Uomini e Donne e gli animi si accendono. Nell’occhio del ciclone, neanche a dirlo, Giorgio Manetti, forse il protagonista più discusso di questi ultimi anni. L’ex fidanzato di Gemma Galgani, ora alle prese con un nuovo corteggiatore, ha lanciato una stoccata feroce nei confronti di Gianni Sperti che ha manifestato sospetti sul rapporto che lega Manetti ad Anna Tedesco. Su Uomini e Donne Magazine appaiono scatti dei ...

John Travolta a Cannes : «Donne e uomini - basta farci la guerra» : Non si è risparmiato in battute, confessioni e sorrisi (a differenza del regista Christopher Nolan), l’attore John Travolta, al festival di Cannes per presentare il film Gotti di cui è protagonista, ma, soprattutto per festeggiare i 40 anni di Grease, uno dei suoi film icona, amato di generazione in generazione. «Ciao John, volevo dirti che io sono Sandy», dice una ragazza prendendo la parola in platea. «Mia madre mi ha chiamato così perché era ...

Beautiful - anticipazioni trame dal 21 al 26 maggio : è guerra tra Liam e Bill : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, assisteremo al ricatto che Bill subirà da Liam, venuto a conoscenza della sua responsabilità nell’incendio alla Spectra. Vedremo una Steffy preoccupata per suo marito e intenzionata a mediare tra padre e figlio. Inoltre, Zende e Nicole cominceranno ad uscire di scena, trasferiti a Parigi alla Forrester International (ovviamente con lo zampino di Maya). Di seguito, tutte le anticipazioni delle ...

GAZA - guerra DIPLOMATICA TRA ISRAELE E TURCHIA/ Usa - veto su inchiesta indipendente dell'Onu : Striscia di GAZA, scontri con ISRAELE: si teme mattanza dopo Gerusalemme con la "Nakba" che ricorre oggi. Morta neonata palestinese, Hamas invita all'Intifada: TURCHIA ritira ambasciatore(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:43:00 GMT)