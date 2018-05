La Germania guarda all' Italia e parla di panico finanziario

Previsioni Meteo - il “Burian Bis” congela l’Europa : nel weekend -25°C dalla Germania al Regno Unito - l’Italia resta a guardare : Per la primavera bisognerà ancora attendere nel cuore dell’Europa. Una nuova discesa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia arriverà sull’Europa centrale, con Germania, Regno Unito e Danimarca tra i Paesi più colpiti. In Germania il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede ghiaccio e neve in alcune aree. Il Burian in arrivo da nord-est abbasserà notevolmente le temperature a partire da domani, venerdì 16 marzo. L’ondata di gelo colpirà ...