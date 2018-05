La fisica quantistica della fotosintesi

Ai confini del piccolo : l’ultra-nanoscala - dove fisica classica e quantistica si incontrano : La nanoscala rappresenta tutto ciò che ha dimensione compresa fra 1 e 100 nanometri (dall’atomo fino alle dimensioni di un virus), ma in alcuni casi neppure questo termine è sufficiente per definire alcuni fenomeni. È ciò che emerge dal lavoro che il dottor Alessandro Grattoni, laureato e dottorato al Politecnico di Torino, ed attualmente direttore del dipartimento di Nanomedicina dello Houston Methodist Research Institute (HMRI) di Houston. ...

The Big Bell Test : i risultati dell'esperimento di fisica quantistica per sfidare Einstein : Un esperimento collettivo è stato condotto contemporaneamente in 11 laboratori sparsi in tutto il mondo. I partecipanti hanno contribuito al Test generando oltre 90 milioni di bit e scegliendo in modo imprevedibile quali misure effettuare nei laboratori