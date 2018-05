La famiglia Borghese apre Villa Bell’Aspetto a Nettuno | arte | flora e bellezza in

Alessandro Borghese : "La cucina è felicità - è il posto della famiglia e degli amici. Alla tavola di casa - almeno - mettiamo in tasca il telefono" : Conclusa l'avventura con il programma "4 ristoranti", Alessandro Borghese non va in pausa. Lo chef condurrà a partire dal 16 aprile una nuova serie su Sky - Alessandro Borghese Kitchen Sound - e nel frattempo si dedica al progetto Food to share, un viaggio Alla scoperta di nuovi sapori italiani, tra live cooking e masterclas.Si legge su Vanity Fair"Il concept di Food to share è estremamente legato Alla mia idea del lusso della ...