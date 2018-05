La demo di ZONE OF THE ENDERS | The 2nd RUNNER - M∀RS sbarca su PlayStation Store

Zone Of The Enders The 2nd Runner Mars : in arrivo una demo per Playstation VR : Sony Interactive Entertainment e Konami hanno annunciato (tramite un post sul PlayStaion Blog) che presto sarà disponibile una demo per Zone Of The Enders: The 2nd Runner, riedizione del secondo capitolo della famosa saga a tema mech ideata da Hideo Kojima. Come riporta gamingbolt, questa versione di prova supporterà i 4K nativi, offrirà un sistema di controllo alternativo adatto a un pubblico esperto e sarà compatibile con Playstation VR. Il ...