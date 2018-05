La data di uscita di Days Gone sarà svelata presto

Immortal Unchained : data di uscita svelata : Sold Out e Toadman Interactive sono liete di annunciare, che Immortal Unchained sarà ufficialmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 7 Settembre 2018. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Immortal Unchained arriva Settembre Il mondo è giunto alla fine, nei panni di un protagonista dalle abilità straordinarie, siamo chiamati ad ...

Uscita Naruto to Boruto Shinobi Striker ufficiale : data e trailer - annunciati Gaara e Deidara : Dopo aver svelato la data di Uscita ufficiale per il mercato giapponese, Bandai Namco ha annunciato anche la data di lancio di Naruto to Boruto Shinobi Striker sul mercato europeo e nord americano. E non è tutto, il publisher ha svelato finanche l'edizione speciale, i bonus pre order e due nuovi personaggi giocabili: Gaara, il Quinto Kazekage del Villaggio della Sabbia, e Deidara, ninja traditore del Villaggio della Roccia nonché membro ...

La serie Il caso Harry Quebert con Patrick Dempsey - l’autore del romanzo parla di personaggi e data d’uscita : La serie La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey e Ben Schnetzer nei panni dei protagonisti farà il suo debutto negli Stati Uniti, con tutta probabilità, il prossimo autunno: ad annunciarlo è l'autore del romanzo da cui è tratta, lo scrittore svizzero Joël Dicker. Recentemente in Italia per presentare la sua ultima fatica letteraria, il romanzo La scomparsa di Stephanie Mailer edito da La nave di Teseo, l'autore del best-seller ...

Kindom Hearts 3 - nuovi video gameplay e dettagli : quando la data di uscita : Ricordate l'E3 2013? Insieme a titoli come Final Fantasy 15, Battlefield 4 e The Order 1886 fu annunciato anche Kingdom Hearts 3. Ora, dopo 5 anni, il titolo è stato svelato alla stampa, insieme a nuove immagini, video gameplay e informazioni. Tutto su Kingdom Hearts 3 Kingdom Hearts 3 è importante per diverse ragioni. Si tratta del primo titolo numerato della serie dell'ultimo decenio. Poi continua la storia e pare che Square-Enix ci abbia ...

Uscita mappa Miramar per PUBG su Xbox One : data e dettagli : PUBG ha annunciato una grande novità. La mappa Miramar arriverà su Xbox One il prossimo 24 maggio, è questa la data di Uscita: è stato detto durante il terzo episodio di Inside Xbox. data di Uscita Miramar per PUBG su Xbox One La stessa mappa già da diversi mesi è disponibile sulla versione PC, dal punto di vista dei contenuti la versione del gioco per Xbox One è un pò indietro. Per questo motivo PUBG Corp sta pian piano aggiungendo ...

Il multiplayer arriva in No Man's Sky : annunciata la data di uscita di No Man's Sky Next : Dopo i rumor arriva l'ufficialità: il multiplayer debutta in No Man's Sky con il lancio su Xbox One e l'aggiornamento No Man's Sky Next. Ecco il comunicato ufficiale:Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato, nel corso dell'ultimo episodio di Inside Xbox, che No Man's Sky uscirà per Xbox One martedì 24 luglio in Nord America e venerdì 27 luglio in Europa. Questa release includerà il debutto di una nuova esperienza ...

Sea of Thieves : l'aggiornamento The Hungering Deep ha una data di uscita : Rare e Microsoft hanno annunciato la data di uscita per il primo importante aggiornamento di contenuti di Sea of ​​Thieves.l'aggiornamento è intitolato The Hungering Deep e uscirà il 29 maggio, il che significa che mancano meno di due settimane al lancio.Come riporta Dualshockers, accanto all'annuncio, riceviamo un trailer, promesso dagli sviluppatori, che parla di mostri marini giganti e antichi marinai, il che è qualcosa di davvero ...

Svelato Call of Duty Black Ops 4 - data di uscita - trailer e Battle Royale : Call of Duty Black Ops 4 ha finalmente un trailer. Il gioco sarà disponibile sul mercato dal prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Atcivision e Treyarch hanno infatti mostrato, proprio come annunciato in precedenza, il primo trailer dedicato al comparto multiplayer del gioco. Guardando il trailer è possibile conoscere i primi dettagli legati alle armi e al gameplay, lo trovate in basso. Tutto su Call of Duty Black Ops 4 Il ...

Svelato Call of Duty Black Ops 4 - data di uscita - trailer e novità : Call of Duty Black Ops 4 ha finalmente un trailer. Il gioco sarà disponibile sul mercato dal prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Atcivision e Treyarch hanno infatti mostrato, proprio come annunciato in precedenza, il primo trailer dedicato al comparto multiplayer del gioco. Guardando il trailer è possibile conoscere i primi dettagli legati alle armi e al gameplay, lo trovate in basso. Tutto su Call of Duty Black Ops 4 Il ...

Finalmente anticipazioni su Bixby 2.0 : tra data di uscita e miglioramenti previsti : Da tempo non avevamo notizie in merito, ma oggi 17 maggio Finalmente inizia a sbloccarsi qualcosina sul fronte di Bixby 2.0. Dopo gli annunci preliminari dei mesi scorsi, in molti si sarebbero aspettati l'arrivo sul mercato della versione aggiornata dell'assistente vocale concepito da Samsung in tempi più ristretti, ma a quanto pare dovremo aspettare almeno agosto, se non addirittura settembre. Già, perché Gray G. Lee, il responsabile del centro ...

La data di uscita del nuovo album di Riki : Live & Summer Mania verso l’instore tour di giugno : Il nuovo album di Riki arriverà a giugno. Ad annunciare ai fan la data di uscita del suo terzo progetto discografico è lo stesso Riccardo Marcuzzo attraverso un post su social. Il suo terzo disco arriverà nei negozi e in digital download il 15 giugno prossimo su etichetta Sony Music. L'album segue la pubblicazione dell'Ep d'esordio Perdo le parole e del disco di inediti Mania. Il titolo del terzo disco di Riki è Live & Summer Mania e ...

Shape of the World ha una data di uscita : Nella giornata odierna lo studio indie Hollow Tree Games ha annunciato che Shape of the World ha una data di uscita ufficiale.Come riporta Dualshockers il titolo sarà disponibile dal 5 giugno su PS4 e PC e su Xbox One e Nintendo Switch dal 6 dello stesso mese. Shape of the World è un titolo di esplorazione in cui il giocatore rivestirà i panni di uno straniero, dovrà dunque esplorare ambientazioni surreali, in cui, per esempio, sarà possibile ...

Shape of the World ha una data di uscita : Nella giornata odierna lo studio indie Hollow Tree Games ha annunciato che Shape of the World ha una data di uscita ufficiale.Come riporta Dualshockers il titolo sarà disponibile dal 5 giugno su PS4 e PC e su Xbox One e Nintendo Switch dal 6 dello stesso mese. Shape of the World è un titolo di esplorazione in cui il giocatore rivestirà i panni di uno straniero, dovrà dunque esplorare ambientazioni surreali, in cui, per esempio, sarà possibile ...

Tennis World Tour : annunciata la nuova data di uscita per le versioni Switch e PC : In precedenza vi avevamo comunicato che Tennis World Tour sarebbe arrivato il prossimo 22 maggio su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ma, a quanto pare, per il giorno stabilito vedranno la luce solo le versioni per le console di Sony e Microsoft.Gli utenti PC e Nintendo Switch dovranno attendere qualche giorno in più. Bigben ha infatti confermato, attraverso un comunicato stampa, che i possessori della console ibrida e gli utenti PC potranno ...