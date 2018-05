La Casa di Carta | elogio al cinico Berlino

Tra soap opera e Casa di carta - lo spettacolo del nascente governo : di Mario Ajello Tra soap opera e Casa di carta. È nazional-popolare la storia del governo giallo-verde, che poi sono i colori brasiliani delle telenovelas. E tutti gli spettatori a chiedersi: come ...

Da “Tototruffa” alla “Casa di carta” - il cinema che ispira il contratto Lega-M5s : E’ un “programma bomba”, il più ambizioso di sempre. Se poi l’accordo dovesse saltare, Salvini e Di Maio possono sempre riciclarselo come script per la terza stagione della “Casa di carta” su Netflix, già annunciata dal regista Jesus Colmenar come “qualcosa di brutale, speciale, molto potente”. Perf

Facce nuove ne La Casa di Carta 3 - nei nuovi episodi il cileno Benjamín Vicuña per un’altra rapina? : Netflix sta lavorando alacremente a La Casa di Carta 3, terza parte della serie cult di Álex Pina che sarà presentata in anteprima sulla piattaforma streaming a fine estate 2019. I produttori hanno già anticipato che sarà una stagione "più grande e brutale delle due precedenti", con il cast originale che riapparirà in gran parte nei nuovi episodi, insieme ad alcune novità. Tra queste, potrebbe esserci una nuova attrazione internazionale, ...

Bella Ciao ne La Casa di Carta conquista anche il Medio Oriente : la cover saudita nel video di Netflix : La scelta di inserire Bella Ciao ne La Casa di Carta come inno di una nuova "Resistenza" reinterpretata a modo loro dai protagonisti della più grande rapina della storia, quella alla Zecca di stato spagnola, ha fatto conoscere questo canto popolare partigiano in tutto il mondo. Gli ascolti in streaming del brano, nelle diverse versioni in cui è stato inciso in oltre 70 anni di storia, hanno subito un'impennata, il pubblico di mezzo mondo l'ha ...

La Casa di carta 3 non deluderà - “abbiamo un’ottima idea per andare avanti” : parla il creatore Álex Pina : La casa di carta 3 non era nei piani di Álex Pina, che aveva ideato la saga dei raPinatori della Zecca di Stato spagnola in un'unica stagione per Antena3. Poi è arrivata Netflix, la divisione in due parti e la distribuzione tra il 2017 e il 2018 in tutto il mondo. E il boom di visualizzazioni e consensi ha portato dritto il gigante dello streaming ad entrare nella produzione della serie per crearne una terza stagione, in arrivo nel ...

I segreti della «Casa di carta» : Avete presente La casa di carta, la serie spagnola in cui i rapinatori indossano tute rosse e cantano Bella ciao? La serie non in inglese più vista di Netflix nel mondo? Fenomeno che fa discutere, che scatena passaparola entusiastici e stroncature feroci? Non si è nessuno se, oggigiorno, non si ha un’opinione sulla Casa di carta, signora mia. Lo sa bene Álex Pina, il suo autore, ancora stupefatto dal successo planetario che, mi dice al telefono ...

Contro la Banca d'Italia vestiti come quelli della serie tv "La Casa di carta" : Si sono ispirati alla serie " La casa di carta " gli attivisti che oggi hanno protestato davanti alla sede della Banca d'Italia a Napoli per denunciare "il ricatto al quale sono sottoposte le città ...

Úrsula Corberó - la Tokyo de La Casa di Carta - star a Cannes 2018 col fidanzato El Chino Darín (foto) : Fino allo scorso anno Úrsula Corberó, la Tokyo de La Casa di Carta, non avrebbe probabilmente mai immaginato che di lì a poco avrebbe sfilato sulla Croisette al Festival di Cannes 2018, ma il successo mondiale de La Casa de Papel su Netflix negli ultimi mesi ha sorpreso e travolto anche lei, proiettandola nel panorama delle star internazionali. Ed eccola arrivare sul tappeto rosso di uno dei Festival più prestigiosi al mondo a soli 28 anni: ...

Cannes e lo strano destino di quelli de «La Casa di Carta» : Per alcuni La Casa di carta è una serie talmente brutta da rasentare (o superare) il «bluff». Per altri un capolavoro o quasi (sul tema ci eravamo «sfidati» anche noi qui). Tra le due fazioni, però, c’è qualcuno che sicuramente la vince: gli otto protagonisti della serie tv divenuta un fenomeno su Netflix. Un gruppo di attori locali non troppo conosciuti neppure in patria, elevatisi all’improvviso a star internazionali, grazie alla ...

Chi è Úrsula Corberó l'attrice strepitosa de La Casa di Carta di cui tutti parlano : Perché è la serie tv spagnola che si è guadagnata il titolo di «opera non americana più vista di sempre sulla piattaforma di streaming». Hai detto poco. Una serie , due stagioni, la terza confermata, ...

Anticipazioni su La Casa di Carta 3 - personaggi che torneranno nella trama e data d’uscita su Netflix : La Casa di Carta 3, prodotta da Atresmedia con Netflix, avrà un enorme budget a disposizione per la produzione dei nuovi episodi. Il progetto di una terza parte della serie spagnola La Casa de Papel, annunciata da Netflix lo scorso aprile dopo l'enorme successo della serie in tutto il mondo, sta già prendendo forma con enormi aspettative. In un'intervista alla radio del Paraguay Monumental, il produttore Jesús Colmenar ha parlato della ...

«La Casa di carta» - Úrsula Corberó rapisce il cuore : Questo articolo è tratto dal numero 18 di Vanity Fair, in edicola dal 3 maggio Un po’ Nikita, un po’ Mathilda di Léon, un po’ manga. E soprattutto la nuova eroina femminile della tv. Tokyo, frangetta e sguardo irriverente, coraggiosa e sexy, è la voce narrante della casa di carta, la serie spagnola fenomeno mondiale del momento, storia della banda che mette in piedi la più grande rapina di tutti i tempi, quella alla Zecca di Stato di ...