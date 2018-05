La canna più lunga del mondo è in arrivo | ed è tutta italiana

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Mentre in Italia continuano a nascere giorno dopo giorno, a ritmo costante ed incessante, nuovi punti vendita per il commercio della cosiddetta 'erba legale', il nostro paese – o meglio, un gruppo di settantasette 'rollatori professionisti', selezionati nei dintorni di Milano – rischia di entrare nel Guinness dei primati, proprio per meriti ricollegabili alla pianta più famosa al, che con ogni probabilita' è ormai anche la più amata dagli italiani. La sfida agli americani L'idea è quella di realizzare uno spinello più lungo di un edificio di dieci piani, ed è venuta ad un gruppo di star del web, riunite sotto il nome del 'Partito del Piccione', che in questi giorni stanno individuato i settantasette 'rollatori', che dovranno realizzare quello che è stato gia' definito come 'il purino più grande della storia', termine che sta ad indicare i preparati di erba che contengono solo ed ...