La batteria dell' iPhone gli esplode in tasca | in ospedale con ustioni di secondo grado

Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a smartphone con durata della batteria oltre cento volte superiore a quella attuale : Ai giorni d'oggi la più grande limitazione dei nostri smartphone è la durata della batteria, accompagnata dal fastidio causato dal surriscaldamento del dispositivo in particolari condizioni di stress. Esistono diverse ricerche e prototipi che hanno cercato di combattere questi due difetti singolarmente, ma nessuno è riuscito a contrastarli in modo combinato, o almeno fino a ora! L'articolo Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a ...

Controllo totale della batteria di un Samsung Galaxy : due nuove strade disponibili : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy, soprattutto sul fronte degli aggiornamenti. Come riportato lo scorso fine settimana, da Google è arrivato un vero e proprio monito ai vari produttori, tra cui il colosso coreano, per quanto concerne il rilascio di aggiornamenti costanti e che abbiano un effettivo valore per gli utenti, ma quanto emerso oggi per l'utenza Galaxy è forse ancora più ...

iPhone 6S esploso in un negozio a causa della batteria (video) : iPhone 6S esplode in un negozio per le riparazioni mentre un addetto ne stava riparando un altro. Prima l’incendio improvviso e poi una vera e propria esplosione con conseguenti fiamme che, per fortuna, non hanno causato ferite al commesso a parte un grande spavento. iPhone 6S a fuoco Apple ha avviato lo scorso anno il programma di sostituzione delle batterie degli iPhone 6, iPhone 6S e modelli successivi a causa della riduzione delle ...

Galaxy A8 Star e Galaxy S8 Lite nuova certificazione 3C : ecco la potenza e ricarica della batteria : Samsung Galaxy A8 Star e Galaxy S8 Lite ricevono la certificazione 3C che svela in dettaglio la potenza della batteria e le funzionalità di ricarica di quest’ultima: i dettagli.Dopo aver ricevuto la certificazione dal sito cinese TENAA, i modelli Samsung SM-G8750 e SM-G885 sono stati certificati entrambi dal sito 3C.Stiamo parlando dei modelli Samsung Galaxy A8 Star (SM-G8750) e del Samsung Galaxy S8 Lite (SM-G885): del primo non ne ...

Battery Monitor offre vari strumenti per controllare lo stato della batteria dello smartphone : Battery Monitor è un'applicazione che permette di controllare in in tempo reale lo stato della batteria dello smartphone Monitorando la temperatura, il voltaggio, lo stato di salute e il livello di carica. L'app è in grado di attivare un'allarme in caso di surriscaldamento della batteria o della CPU e di attivare una finestra fluttuante che visualizza la temperatura della CPU e della batteria e l'utilizzo della RAM in tempo reale. L'articolo ...

Come fare la calibrazione della batteria su Android : La batteria del tuo fedele smartphone Android acquistato qualche mese fa non dura più Come prima e si scarica troppo velocemente? Non sempre il calo dell’autonomia è da imputare a un effettivo danneggiamento della batteria interna, a volte il sistema operativo Android sbaglia la lettura della capacità massima della batteria, portando ad esaurimento la batteria […] Come fare la calibrazione della batteria su Android

Come aumentare la durata della batteria portatile : Quando si acquista un PC una delle voci più importanti è sempre la durata della batteria. Nuove tecnologie e hardware meno esigente permettono di raggiungere livelli di autonomia stratosferici Come quelli visti sui Macbook o sui Surface. Ma se questo è possibile all’inizio, dopo anni, è impossibile esigere dal proprio laptop le fantastiche 8-10 ore di autonomia. È vitale, quindi, prendere degli accorgimenti affinché la batteria del ...

Xiaomi Redmi 5 Plus recensione autonomia della batteria : Ecco i risultati dal punto di vista dell’autonomia della batteria da 4000 mAh montata sullo Xiaomi Redmi 5 Plus, disponibile all’acquisto anche in Italia.Uno dei fattori più importanti da tenere sicuramente in considerazione quando si acquista un nuovo smartphone è la sua autonomia, in soldoni poveri quanto tempo può rimanere acceso con un utilizzo normale.Analizziamo oggi la durata della batteria dello Xiaomi Redmi 5 Plus, il ...

Galaxy S8 con Android Oreo soffre di elevati consumi della batteria in modalità Aereo? : Secondo recenti feedback l’aggiornamento ad Android Oreo per Samsung Galaxy S8 e S8+ ha portato ad aumentare i consumi della batteria quando il dispositivo è in modalità Aereo.Sembra che il recente aggiornamento (avvenuto circa un mesetto fa) ad Android Oreo 8.0 per i Galaxy S8 e S8+ non sia stato del tutto privo di problemi per i clienti Samsung.Samsung Galaxy S8 e S8+: Android Oreo aumenta i consumi della batteria in modalità ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svettano per Consumer Reports - ma il problema batteria della variante Exynos rimane : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus tornano a far parlare di sé conquistando la vetta della classifica di Consumer Reports, nel frattempo rimane irrisolto il problema legato alla batteria della variante Exynos del flagship Galaxy S9: secondo Samsung non c'è alcun problema. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svettano per Consumer Reports, ma il problema batteria della variante Exynos rimane proviene da TuttoAndroid.

Possibili problemi per Asus ZenFone 3 sui tempi di ricarica della batteria : le soluzioni : Cominciano ad emergere nuove segnalazioni di malcontento da parte di utenti in possesso di un Asus ZenFone 3, puntualmente in riferimento agli utenti che hanno avuto modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver affrontato la questione inerente la durata della batteria, in parte risolto dal rilascio di una nuova versione di Messaggi Android (in precedenza un bug determinava elevati consumi a parità di ...

Galaxy S8 e S9 ricevono la versione curva di Energy Bar per lo stato della batteria : L’applicazione Energy Bar sul Google Play Store si rinnova con una versione curva per mostrare lo stato della batteria in maniera spettacolare sui Galaxy S8 e Galaxy S9.Sul Google Play Store forse alcuni di voi hanno già installato l’applicazione Energy Bar, un app che vi permette di visualizzare lo stato di energia della vostra batteria mostrando vari colori nella parte superiore dello schermo dello smartphone.E’ un app piena ...

Energy Bar Curved Edition visualizza una barra personalizzabile con il livello di carica della batteria : Energy Bar Curved Edition è un'applicazione che permette di aggiungere una barra personalizzabile nella parte superiore del display che indica il livello della batteria. L'applicazione è sviluppata per gli smartphone Samsung Galaxy S8/Plus e Samsung Galaxy S9/Plus e copre tutta la larghezza dei rispettivi schermi, integrandosi bene con l'interfaccia e pulsando quando il terminale è sotto carica. L'articolo Energy Bar Curved Edition visualizza ...

La leggenda della batteria Steve Gadd torna in Italia con la sua band : Dopo il tour che ha registrato tutti sold out nel 2017, la leggenda della batteria Steve Gadd torna in Italia con la sua band, in un imperdibile tour che prenderà il via l’8 aprile dal Teatro Ciak di MILANO, per poi proseguire fino al 15 aprile nelle principali città Italiane, come Roma, Salerno, Bari, Bologna, Bergamo e Torino. È possibile acquistare i biglietti in prevendita per la data di Milano (realizzata in collaborazione con ZenArt ...