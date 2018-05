Kim Kardashian di nuovo senza veli

Kim Kardashian ancora nuda su Instagram : lo scatto diventa virale : E ci risiamo, Kim Kardashian ha pubblicato ancora una volta una sua foto di nudo sul suo account di Instagram. Non è la prima volta – eufemismo – che succede, certo, ma è sempre la stessa storia: tutti i fan (e non solo) impazziscono, rendendo virale lo scatto. E sì che non è passato tanto tempo da quando è successo l’ultima volta ma si vede che gli internauti hanno una sete costante di Kim. E lei, da generosa sovrana di ...

E l’oscar (degli influencer) va a… Kim Kardashian naturalmente : Chi è un influencer? Dopo anni di evoluzione del fenomeno social la risposta sembra essere più concreta che mai. Se prima infatti ci si concentrava sul ruolo emotivo che potevano avere alcuni personaggi sulle masse, ora è chiaro che il vero potere degli influencer è commerciale. Maggiore è la popolarità acquisita sulle community di Instagram, Twitter, Facebook e Snapchat, maggiori saranno i guadagni. E a giudicare dalla notizia diffusa dalla ...

Taylor Swift : «Siate forti contro i bulli - come me con Kim Kardashian» : «Due anni fa mi hanno definita serpente, sui social mi hanno molto attaccata e per questo ho attraversato un periodo molto difficile». Parla così Taylor Swift dal palco della prima tappa del suo Reputation Tour a Glendale, in Arizona, ricordando quando Kim Kardashian suggerì ai suoi follower di intasare i suoi profili di rettili verdi per via del rapporto sempre teso fra la cantante e il marito Kanye ...

USA : A Kim Kardashian un premio agli Oscar della moda

Taylor Swift parla di bullismo online : il riferimento è tutto per Kim Kardashian durante il primo concerto del tour : "Mi ha chiamato serpente"

Kim Kardashian : ha violato la regola numero uno del Met Gala con Kylie Jenner e Ariana Grande : Ops!

Kim Kardashian stava per dare a Chicago un nome "normale" : ecco perché ha cambiato idea : Il nome è ispirato a papà Kanye

Kim Kardashian - nudo integrale per il calco del suo corpo : Kim Kardashian si è messa completamente a nudo per produrre il flaconcino del suo nuovo profumo. “È una fragranza incredibile – ha...

Kim Kardashian - che brutta figura su Twitter : La rivoluzione di velluto armena sta ottenendo il sostegno mediatico di molte celebrità. Ecco allora susseguirsi su Twitter i post di molte star, schierate a favore del leader dell’opposizione Nikol Pashinyan. Kim Kardashian decide di rispolverare per l’occasione una vecchia foto del 2015 nella quale compare con un una donna armena. Si dichiara ispirata nel vedere il suo popolo d’origine unito in una rivoluzione pacifica e ...

Kim Kardashian crea un profumo a sua immagine e somiglianza : Agli occhi dei più attenti non saranno certo sfuggite le immagini di nudo che da qualche giorno popolano il profilo instagram di Kim Kardashian. Certo, non è proprio una novità per l’ex reginetta dei reality mostrarsi senza troppi veli sui social. Ma questa volta, gli scatti hanno una finalità ben precisa.LEGGI ANCHEKim Kardashian per San Valentino regala profumi ad amiche (e nemiche) La moglie di Kanye West, infatti, ha deciso di ampliare la ...

Kim Kardashian - nuda per il calco del suo corpo : Oramai dalla famiglia Kardashian-West non dovremo più stupirci di nulla. E invece… invece la bella Kim, madre di North, Saint e Chicago e moglie di Kanye West, per lanciare il nuovo profumo KKW Body (Kim Kardashian West Body) ha avuto una trovata geniale: se il profumo si chiama ‘body’ ossia ‘corpo’ deve necessariamente richiamare le sue sinuose forme, ma come ricrearle fedelmente? Semplice, con un calco del suo ...

Kim Kardashian posa senza veli per lanciare il suo nuovo profumo : Kim Kardashian è di nuovo senza veli. La nudità non è tanto una novità per la star americana sposata con il rapper Kanye West, bensì lo scatto sexy ha uno scopo preciso: pubblicizzare il lancio del ...

Kim Kardashian : il suo corpo diventa una bottiglietta di profumo : Ogni giorno se ne inventa una nuova