Kia Sportage - Con il facelift arriva il diesel mild hybrid

(Di mercoledì 23 maggio 2018) La Kiasi aggiorna con undi metà carriera che porta al debutto le consuete modifiche estetiche e tecnologiche, introducendo però anche importanti novità tecniche. La best seller europea del costruttore coreano sarà infatti disponibile per la prima volta nella sua storia con un propulsore ibrido a gasolio.48V. La novità più importante introdotta dalè sicuramente il nuovo powertrain 2.0EcoDynamic+ che sfrutta un sistema 48V per supportare il funzionamento del motore a gasolio. Il cuore del sistema è uno starter, che svolge anche la funzione di alternatore, alimentato da una batteria a 48 volt: il generatore ricarica la batteria recuperando l'energia in fase di frenata e può contribuire alla spinta del propulsore supportandolo durante le fasi di accelerazione. L'unità micro ibrida è in grado di ridurre del 4% le emissioni di CO2 nel ...