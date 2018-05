Ken Rosewall non ha dubbi | “il tempo di Federer e Nadal è quasi finito! Ecco quando non

sportfair

: Ken Rosewall, record in pericolo: 'Se lo batte Federer, sono contento' - TennisWorldit : Ken Rosewall, record in pericolo: 'Se lo batte Federer, sono contento' - the70sbrat : RT @SuperTennisTv: Un anniversario importante da ricordare per Ken Rosewall: l'australiano fu il primo a conquistare uno Slam nell'Era Open… - SuperTennisTv : Un anniversario importante da ricordare per Ken Rosewall: l'australiano fu il primo a conquistare uno Slam nell'Era… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) L’ex tennista Kenha parlato di Rogere Rafa, due grandi campioni che sembrano poter dominare ancora il circuito ma… per pocoAgli US Open 2018, Rogerpotrebbe frantumare l’ennesimo, strepitoso, record della sua carriera. In caso di vittoria, lo svizzero diventerebbe il tennista più ‘vecchio’ a vincere uno Slam nell’era professionistica, battendo il record di Ken, campione degli Australian Open nel 1972 all’età di 37 anni. Proprio, nel corso di una recente intervista ha parlato di, i due dominatori del circuito che sembrano però poter lasciare il passo, a breve, ai più giovani: “sì, il record potrebbe essere in pericolo. Non c’èo che Roger sarà in buona forma, si diverte sempre a venire a Melbourne. Mi dispiacerebbe perdere quel titolo, ma se èa batterlo, sarei molto contento. Sono come ...