Juventus | Pogba vs Milinkovic | come si fa?

Calciomercato Juventus - ecco l’innesto ‘alla Pogba’ : blitz bianconero : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a festeggiare lo scudetto, nella gara di domani contro la Roma può arrivare la matematica ma la società si muove per la prossima stagione ed anche per il futuro, in particolar modo nelle ultime ore chiusa una trattativa, è fatta per il ‘nuovo Pogba’. Secondo quanto riporta gazzamercato.it si tratta di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di origine ghanese ma di passaporto ...

Juventus : miraggio Pogba. Ecco come e perché : TORINO - Rivedere Paul Pogba alla Juventus è complicato, non impossibile. Beppe Marotta è sempre attento alle parole e se l'altra sera ha lasciato aperta una seppur minima fessura non è un caso. '...

La Juventus sogna i grandi ritorni : Pogba e Morata nel mirino dei bianconeri : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, entrambi i giocatori potrebbero far ritorno a Torino ma solo in prestito visto che sia United che Chelsea non vogliono mettere a bilancio una ...

Juventus - addio a Dybala in estate : tornano Morata e Pogba? : Juventus, addio A Dybala- Dov’è finito Paulo Dybala? Se lo chiede Massimiliano Allegri, se lo chiedono tutti i tifosi della Juventus. Dopo il grande match contro il Benevento, l’attaccante argentino sembrerebbe essersi smarrito. Abulico contro il Real Madrid, assente ingiustificato nei match contro Sampdoria e Crotone. Dybala sembrerebbe aver smarrito la giusta tranquillità. QUALE FUTURO? […] L'articolo Juventus, addio a Dybala ...

Calciomercato Juventus - Marotta apre al ritorno di Morata e Pogba! : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul campionato di Serie A, si avvicina infatti lo scontro diretto decisivo per lo scudetto contro il Napoli, nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo importanti indicazioni di Marotta di Calciomercato, il dirigente apre ai ritorni di Morata e Pogba ai microfoni di Premium Sport: “Io personalmente non credo ai cavalli di ritorno, ma ci sono delle eccezioni. Pogba e ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - ecco perchè è possibile il ritorno di Pogba : Alex Sandro (e non solo) allo United : Calciomercato Juventus, IL ritorno DI Pogba E’ possibile – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, tra campionato, Coppa Italia e Champions League può raggiungere il massimo obiettivo. Ma si pensa anche alla prossima stagione e principalmente al mercato, un reparto pronto a subire diversi cambiamenti è il centrocampo. In entrata non è da escludere un clamoroso ritorno, quello di Pogba. Il francese è passato dai ...

Pogba si sbilancia sul futuro : l’ex Juventus allo scoperto sul Manchester United : L’avventura di Pogba con la maglia del Manchester United può essere considerata fino al momenti deludente, costato cento milioni dalla Juventus non ha ripagato la fiducia, in un’intervista a Telefoot, allontana però l’idea di una sua partenza. “Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni – ha detto il francese, che ieri in campionato contro lo Swansea era titolare -. Stare tanto in panchina non mi ...