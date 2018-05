Juventus | incontro Paratici-Morata a Milano

Milan - incontro per Zaza. La Juventus valuta offerte anche per Benatia : Milan alla ricerca del prossimo attaccante. Oggi, a Casa Milan, il duo Mirabelli-Fassone ha incontrato Beppe Bozzo, intermediario delle operazioni Alvaro Morata , Chelsea, e Simone Zaza , Valencia, . ...

BUFFON - ADDIO IN LACRIME A Juventus E NAZIONALE/ “Oliver? Ho esagerato - se lo incontro lo abbraccio” : Gigi BUFFON, conferenza stampa in diretta: è il giorno del ritiro? Attenzione all’ipotesi PSG, con Gigio Donnarumma. Il portiere della JUVENTUS darà un importante annuncio stamane(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:46:00 GMT)

Calciomercato - incontro Preziosi-Perin : il portiere vuole la Juventus : GENOVA - Enrico Preziosi oggi sarà a Genova e potrebbe essere già il giorno decisivo per conoscere il destino di Mattia Perin . Il presidente del Genoa incontrerà il portiere di Latina e cercherà di ...

Real Madrid-Juventus LIVE 0-1 : Mandzukic sblocca subito l’incontro [VIDEO] : Real Madrid-Juventus LIVE 0-1 – Dopo il grande risultato di ieri della Roma nella gara contro il Barcellona un’altra italiana in campo, si tratta della Juventus di Massimiliano Allegri chiamata ad un’impresa ancora più difficile di quella dei giallorossi. Bisogna ribaltare lo 0-3 dell’andata, di fronte i campioni in carica ed una squadra fortissima. Assente l’attaccante Paulo Dybala, espulsione nella gara ...

Crotone - è iniziata la caccia al biglietto per il prossimo incontro casalingo tra il Crotone e la Juventus (18 aprile 2018 ore 20.45) : Mancano ancora otto giorni al prossimo incontro casalingo che i pitagorici dovranno disputare contro i bianconeri campioni d’Italia uscente ed

Juventus - Marotta : 'Dybala-Simeone? Incontro casuale. Starà con noi tanto tempo' : In quell'occasione il Real Madrid è stato più forte nell'arco dei 90 minuti, perché oggettivamente è la squadra più forte al mondo in questi anni. Magari possiamo recriminare magari per un approccio ...

Calciomercato Juventus - Simeone smentisce : 'Niente cena con Dybala - è stato solo un incontro fortuito' : Io spero sempre che ci siano giornalisti che ci diano un'informazione migliore, perché il mondo dipende molto dall'informazione e mi fa piacere quando questa è fatta in maniera corretta". Simeone si ...

Juventus - Simeone : 'Cena con Dybala? Solo un incontro al ristorante' : ... alcuni fanno bene il loro lavoro, altri no, io spero siano sempre di più i giornalisti che diano le notizie in maniera corretta perché il mondo dipende anche da una buona informazione'. , in ...

Calciomercato Juventus - Dybala e Simeone a cena a Madrid : incontro o casualità? : Una cena tra argentini in un ristorante giapponese in pieno centro a Madrid, il 'Restaurante Kabuki': Diego Simeone, allenatore dell'Atletico, e Paulo Dybala, attaccante della Juventus, seduti intorno ...