Juventus | arriva Praet Visite mediche fissate per Emre Can

Juventus - Buffon-PSG : offerto biennale da 20 milioni a stagione. Arriva Perin… : Buffon-PSG- Il PSG si prepara ad abbracciare Gianluigi Buffon. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Rai Sport“, la società parigina avrebbe già offerto un biennale da 20 milioni di euro a stagione all’ormai ex portiere bianconero. La sensazione è che Buffon possa prendersi ancora qualche giorno per riflettere sul da farsi, ma le parti sembrerebbero […] L'articolo Juventus, Buffon-PSG: offerto biennale da 20 milioni a ...

Buffon : 'Addio a Juventus e Italia. Fino a 15 giorni fa ero certo di smettere - ma mi sono arrivate tante offerte...' VIDEO : Se a quarant'anni sono in campo in questo modo è solo merito della Juve, dell'approccio che qui è diverso rispetto a qualunque altra parte al mondo. La filosofia l'ho fatta mia e sono sicuro che la ...

Buffon : 'Addio a Juventus e Italia. Fino a 15 giorni fa ero certo di smettere - ma ora mi sono arrivate tante offerte...' : Se a quarant'anni sono in campo in questo modo è solo merito della Juve, dell'approccio che qui è diverso rispetto a qualunque altra parte al mondo. La filosofia l'ho fatta mia e sono sicuro che la ...

Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'infortunio di Spinazzola Video : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. [Video] Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualita' e vestire la gloriosa maglia della ...

Calciomercato Juventus : arriva Caldara - ansia per l'infortunio di Spinazzola : Archiviata Coppa Italia e Campionato, per la Juventus è tempo di pensare al mercato. Con l'arrivo ormai certo di Mattia Caldara, alla sua prima stagione in bianconero, e quello di Leonardo Spinazzola, che invece fa i conti con l'ennesimo ko. Non buone notizie per lui e per il club di corso Galileo Ferraris. Caldara pronto per la nuova avventura Mattia Caldara è pronto a fare il salto di qualità e vestire la gloriosa maglia della Juventus. Nella ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare un ex Inter Video : La Juventus archivia la stagione nel migliore dei modi, confermandosi per la settima volta consecutiva campione d'Italia 34° titolo [Video] e per la quarta volta di fila vincitrice della Coppa Italia 13° titolo. La dirigenza bianconera si può gettare a capofitto sul mercato, l'obiettivo è quello di far fronte ad alcuni addii eccellenti come quello di Buffon che lascera' il calcio giocato e rendere la squadra ancora più forte e competitiva in ...

Il settimo sigillo di fila della Juventus arriva con una giornata d'anticipo : E' il settimo successo consecutivo dei bianconeri che stabiliscono un record straordinario. Inutile la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Ancora aperta la corsa alla Champions - Un pari indolore ...

Juventus - arrivano conferme : l’Arsenal piomba su Allegri : Juventus- Come riportato dai colleghi inglesi di “Metro”, l’Arsenal sarebbe pronta ad irrompere con prepotenza su Massimiliano Allegri. Stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico bianconero sarebbe stato selezionato come erede designato di Wenger. ADDIO ALLA Juventus Sempre più certo e probabile l’addio alla Juventus. La sensazione è che la società bianconera e Allegri si incontreranno […] L'articolo Juventus, ...

Cavani : 'Per arrivare in finale di Champions bisogna fare come la Juventus' : TORINO - Edinson Cavani non vuole saperne di andar via dal Paris Saint-Germain. Il Matador ha rilasciato una lunga intervista a 'Team Duga', programma radiofonico di Rmc Sport condotto dall'ex attaccante del Milan e della nazionale francese Christophe Dugarry. ' Ho un contratto fino al 2020 ' dice l'uruguaiano. ' La storia d'amore con questo club è cresciuta da un po '...

Juventus - Buffon lascia il calcio : l’annuncio arriva da… Pjanic [FOTO] : La Juventus ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro l’Inter, non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali. Nel frattempo ultime partite della carriera per il portiere Buffon, pronto l’addio al calcio. “Ciao Bosnia. È stato bello conoscerti e condividere tante emozioni! Sei stato una gran sorpresa”. Con queste parole Gigi Buffon, ha autografato la maglia regalata al compagno Miralem Pjanic. Parole ...

Calciomercato Juventus - rivoluzione in attacco : ecco chi potrebbe arrivare Video : Momento molto delicato in casa #Juventus dopo la sconfitta per uno a zero contro il Napoli, maturata all'ultimo minuto della gara di domenica scorsa. Il gol di Koulibaly ha ridato morale al Napoli, che ora è considerato favorito per lo scudetto, visto il calendario. La Juventus, infatti, dovra' affrontare due gare molto difficili contro Inter e Roma, due squadre che sono alla caccia della qualificazione alla prossima edizione della Champions ...

Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A : Per decidere a chi assegnare il campionato si contano gli scontri diretti, che però sono in esatta parità: e quindi? The post Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A appeared first on Il Post.

Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti : Per assegnare lo Scudetto si contano gli scontri diretti, che però sono in esatta parità: e allora? The post Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti appeared first on Il Post.

La Juventus arriva a Crotone - entusiasmo e cori per Buffon [VIDEO] : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Crotone, importante turno valido per la giornata del torneo di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri può contare su sei punti di vantaggio sul Napoli, continua il testa a testa in attesa della scontro diretto che deciderà il campionato. Nel frattempo la Juventus è arrivata a Crotone, entusiasmo e cori per Buffon. La Juventus arriva a Crotone, entusiasmo e cori per Buffon [VIDEO] ...