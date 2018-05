motori.ilmessaggero

: Jeep, studenti ipotizzano look della Wrangler del 2030 - ilmessaggeroit : Jeep, studenti ipotizzano look della Wrangler del 2030 - alvolante_it : Gli studenti immaginano la #Jeep Wrangler del 2030 - videomotorsIT : Gli studenti immaginano la Jeep Wrangler del 2030 // -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) DETROIT - Giunto al suo sesto anno il concorso Drive for Design organizzato dal FCA US Product Design Office - una iniziativa che punta a far emergere giovani talenti nel mondo dei licei...