Jada Pinkett Smith | ' Porto il turbante perchè perdo i capelli'

Jada Pinkett Smith : «Non avrei dovuto frequentare Will quand’era sposato» : Jada Pinkett e Will Smith sono sposati da vent’anni e sono una delle coppie più solide e sincere di Hollywood. Ma nella vita del principe di Bel-Air c’è un «prima»: il matrimonio con Sheree Fletcher, che è durato dal 1992 al 1995 e che l’ha reso padre per la prima volta, di Trey. L’attrice, mamma di Jaden, 19, e Will ow, 17, a conferma del suo essere senza filtri ha voluto inaugurare la sua nuova webseries su Facebook, dal ...

Willow Smith ha sorpreso i genitori Will Smith e Jada Pinkett in un momento di passione : Papà Will , invece, lo scoprirà solo in questi giorni, quando la news farà il giro del mondo! Ok tutto, ma la prossima volta magari chiudete la porta!