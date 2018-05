Io l' avvocato del popolo italiano Tutelerò gli interessi nazionali ' Confermo

A Conte l’incarico per il governo «Sarò l’ avvocato del popolo italiano» : Mattarella in mattinata aveva richiesto alle due forze che compongono la nuova maggioranza una conferma sul nome. Salvini: «Avrà la massima fiducia e autonomia»

A Conte l'incarico per il governo «Sarò l' avvocato del popolo italiano» : Un riferimento alle polemiche sulla possibile nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia , opzione che alla Lega sta particolarmente a cuore , «A me piace tantissimo - ha detto Salvini -, ma ne ...

Gli incroci dell’avvocato Conte con il metodo Stamina : Nel 2013 Giuseppe Conte, il premier indicato da M5S e Lega per guidare il nuovo governo, seguì da avvocato il caso della piccola Sofia, la bambina con una malattia neurodegenerativa non curabile diventata il simbolo della vicenda Stamina. Il ruolo di Conte, secondo quanto scrive oggi Il Manifesto e come risulta da articoli del 2013, fu decisivo per ottenere il via libera del tribunale di Livorno al proseguimento della presunta cura, che ...