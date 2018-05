Io l' avvocato del popolo italiano Tutelerò gli interessi nazionali

Giuseppe Conte premier incaricato : «Nasce il governo del cambiamento - io avvocato difensore degli italiani» : Giuseppe Conte ha accettato con riserva, come da prassi, l'incarico che gli ha affidato ufficialmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro tra i due è durato...

Governo M5s-Lega - il primo discorso di Conte : “Sarò l’avvocato difensore del popolo italiano” : “Il presidente della Repubblica mi ha conferito l’incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l’incarico esporrò alle Camere un programma basato sulle intese tra le forze politiche di maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte parlando al Quirinale dopo l’incontro con Mattarella. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo ...

Conte - l'avvocato delle pseudoscienze : Giuseppe Conte, colui che potrebbe guidare il primissimo governo di forze al 100 per cento populiste, di sé fa trapelare pochissime notizie. Dopo aver tuonato contro gli accademici a Palazzo Chigi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i dioscuri della Terza Repubblica, hanno indicato al capo dello stato

Gli incroci dell’avvocato Conte con il metodo Stamina : Nel 2013 Giuseppe Conte, il premier indicato da M5S e Lega per guidare il nuovo governo, seguì da avvocato il caso della piccola Sofia, la bambina con una malattia neurodegenerativa non curabile diventata il simbolo della vicenda Stamina. Il ruolo di Conte, secondo quanto scrive oggi Il Manifesto e come risulta da articoli del 2013, fu decisivo per ottenere il via libera del tribunale di Livorno al proseguimento della presunta cura, che ...

Nuova Lancia Delta HF Integrale Cabrio : sulle orme dell’avvocato Agnelli [FOTO] : Le indiscrezioni su un’eventuale produzione dell’erede spirituale della Lancia Delta HF riguarderebbe anche una variante convertibile Qualche giorno fa avevamo parlato di alcune indiscrezioni relative ad una possibile decisione dei vertici del Gruppo FCA (Fiat-Chrysler) di realizzare un’erede spirituale della mitica Lancia Delta Integrale, caratterizzata da un design moderno chiaramente ispirato al modello che sbaragliò i rally degli anni ’80 e ...

Regeni - la mamma Paola e l’avvocato annunciano lo sciopero della fame dopo l’arresto in Egitto dell’attivista Amal Fathy : “Da donne siamo particolarmente turbate e inquiete per il protrarsi della detenzione di Amal, moglie del nostro consulente legale Lofty direttore dell’Ecrf. Da lunedì inizieremo un digiuno a staffetta chiedendo la sua liberazione immediata“. L’appello è stato lanciato dalla mamma di Giulio Regeni, Paola Deffendi, e dall’avvocato della famiglia Alessandra Ballerini per protestare contro l’incarcerazione al Cairo ...

Corruzione - ai domiciliari l’avvocato Piero Amara. A gip Messina parere favorevole della Procura : Sono stati concessi gli arresti domiciliari, su parere favorevole della Procura di Messina, a Piero Amara, avvocato siracusano arrestato il 6 febbraio scorso con le accuse di Corruzione, falso e associazione a delinquere. Amara, che ha svolto attività legale anche per l’Eni, è finito al centro di una indagine su un’associazione criminale di cui facevano parte l’ex pm siracusano Giancarlo Longo, e un altro avvocato, Giuseppe Calafiore, capace di ...

Caso Eni e sentenze pilotate al Consiglio di Stato : ampie ammissioni dell'avvocato Amara : Il legale al centro dell'inchiesta che ha svelato un ampio sistema di corruttela per inquinare indagini ha ottenuto gli arresti domiciliari dopo tre mesi in...

Trump : “Miei i soldi per pagare la pornostar Stormy Daniels”/ L'avvocato dell'attrice : "Timore che..." : Donald Trump rimborsò L'avvocato che pagò il silenzio di Stormy Daniels, la pornostar con cui ebbe una relazione: ultime notizie, Rudy Giuliani svela in tv che il presidente ha mentito(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:08:00 GMT)

Trump ha pagato il silenzio della pornostar sulla relazione : “Ha rimborsato l’avvocato” : Trump ha pagato il silenzio della pornostar sulla relazione: “Ha rimborsato l’avvocato” La rivelazione arriva dall’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ora uno degli avvocati di Trump, che di fatto smentisce la precedente ricostruzione del numero uno della casa Bianca.Continua a leggere La rivelazione arriva dall’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ora uno […]

Istituti riuniti Chieti - parcella dell'avvocato non viene pagata. Ora si rischia contenzioso : Chieti. Una parcella da 21 mila euro: gli Istituti riuniti S. Giovanni Battista di Chieti non pagano e adesso si rischia un contenzioso legale che potrebbe far lievitare quella somma. Quei soldi li ...