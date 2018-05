Internazionali d’Italia Roma 2018 | Angelo Binaghi | “Le cifre certificano la bontà del

Internazionali d’Italia – Nadal sincero dopo la vittoria : “la pioggia mi ha aiutato. Zverev? Ditemi che non capisco di tennis se…” : Rafa Nadal schietto e sincero dopo la vittoria degli Internazionali d’Italia: lo spagnolo ammette di essere stato aiutato dalla pioggia ed esalta il talento di Zverev Ieri pomeriggio la finale degli Internazionali d’Italia ha visto trionfare ancora una volta Rafa Nalda. Il maiorchino ha vinto il Masters 1000 di Roma per l’ottava volta, battendo in finale Alexander Zverev campione in carica. Grande merito, oltre alle ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’ottava meraviglia di Rafael Nadal! La pioggia aiuta lo spagnolo - Alexander Zverev costretto alla resa : Rafael Nadal vince per l’ottava volta gli Internazionali d’Italia di tennis: a Roma lo spagnolo batte in finale il tedesco Alexander Zverev, campione uscente, per 6-1 1-6 6-3 in una partita che più volte ha cambiato padrone. Dopo oltre due ore di battaglia il maiorchino è uscito vincitore anche grazie ad una lunga pausa per pioggia, durata 50 minuti, che indubbiamente ha agevolato l’iberico, che domani tornerà ufficialmente ...

Internazionali d’Italia – Nadal fa la danza della pioggia e batte Zverev : Rafa re di Roma - torna numero 1 : Rafa Nadal batte Alexander Zverev e si laurea campione degli Internazionali d’Italia per l’8ª volta in carriera: lo spagnolo soffre, poi la pioggia gli dà una mano per vincere il terzo set Dopo la vittoria di Elina Svitolina nella finale femminile, lo spettacolo degli Internazionali d’Italia 2018 si conclude con la finale maschile che mette di fronte Alexander Zverev e Rafa Nadal. Un ultimo atto accattivante con il talentino tedesco, ...

Elina Svitolina ha vinto il torneo femminile degli Internazionali d’Italia : La tennista ucraina Elina Svitolina ha vinto il torneo femminile degli Internazionali d’Italia 2018 battendo in finale la romena Simona Halep per 6-0, 6-4. La finale del tabellone femminile è finita esattamente come quella dell’anno scorso, quando Svitolina sconfisse Halep per 4-6, 7-5, 6-1. La The post Elina Svitolina ha vinto il torneo femminile degli Internazionali d’Italia appeared first on Il Post.

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Elina Svitolina vince a Roma - battuta Simona Halep nell’atto finale! Bis nella capitale : Elina Svitolina batte ancora Simona Halep nell’atto conclusivo del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: come nel 2017, a Roma ad alzare le braccia al cielo è l’ucraina, che supera la rumena, questa volta in due rapidi set. La testa di serie numero 4 batte la numero uno al mondo per 6-0 6-4 in un’ora e sette minuti di gioco. Poco da descrivere nel primo set, concluso in appena 19 minuti di ...

Internazionali d’Italia. Zverev il secondo finalista : E’ Alexander Zverev il secondo finalista degli Internazionali Bnl d’Italia. Zverev ha superato in 2 ore e un minuto di gioco Marin Cilic 7-6(13) 7-5. Domani sfiderà Rafa Nadal, alla sua decima finale e sette volte campione di Roma. Finale degli Internazionali d’Italia: Zverev contro Nadal Sarà il campione uscente Alexander Zverev a sfidare domani Rafael Nadal nella finale degli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 ...