Inter | Spalletti | sono felicissimo

Calciomercato Inter rinnovo Spalletti le ultime : - la risposta del tecnico nerazzurro, come riportato da 'Sky Sport' - Quindi se vi dicessi che ho firmato anche io passerei inosservato, visto che in confronto a lui sono niente. Questa riunione è ...

Inter - Spalletti rinnova : 'Sono felicissimo' : MILANO - Pronto il rinnovo di contratto per il tecnico del'Inter Luciano Spalletti , che è stato nella sede della società nerazzurra per un vertice con la dirigenza. L'attuale accordo scade il 30 ...

Spalletti-Inter - vertice in sede : dal rinnovo al mercato - le ultime : Come riferisce Il Corriere dello Sport infatti, al centro delle discussioni , iniziate alle 17.30, c'è il futuro del tecnico di Certaldo, confermato al centro del progetto nerazzurro: per lui si ...

Inter : Chiesa - Verdi - Kluivert e... Spalletti vuole volare a destra : In questo caso il sale è sulle ali. Con l'Inter in prima fila nella caccia ad un talento che sulla fascia destra faccia la differenza lì davanti al fianco di Icardi e Perisic. Nella lista di Ausilio e ...

Calciomercato Inter - Ausilio è pronto a scatenarsi : i nomi sul taccuino e le richieste di Spalletti : Inter alle prese con un Calciomercato che potrebbe essere molto Interessante in chiave rafforzamento della rosa, sempre senza spese folli come previsto dal Fair play finanziario L’Inter ha raggiunto l’obiettivo stagionale, la tanto agognata Champions League è arrivata all’ultima giornata con l’exploit in casa della Lazio. Adesso serve costruire una rosa all’altezza, magari più profonda rispetto a quella di ...

Inter - Spalletti sfida la Roma : tutti gli obiettivi sul mercato da Verdi a Kluivert : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , i sogni sono due figli d'arte: Federico Chiesa , Fiorentina, e Justin Kluivert , Ajax, . A centrocampo Interessano Strootman , Roma, , William Carvalho , ...

Inter - arriva il regalo Champions di Suning per Spalletti? Video : L'Inter ha raggiunto la qualificazione in Champions grazie al successo nell'ultima giornata di campionato contro la Lazio [Video] allo stadio Olimpico per 3-2, che è valso l'aggancio e il conseguente sorpasso ai biancocelesti grazie al vantaggio negli scontri diretti in virtù dello 0-0 ottenuto nella gara di andata. La qualificazione alla massima competizione europea è stata fondamentale per le finanze dei nerazzurri, che potranno progettare con ...

Calciomercato Inter - i colpi per la Champions League : 4 nuovi acquisti per Spalletti - l’11 in grado di lottare per tutto [FOTO] : Calciomercato Inter – Impresa dell’Inter nell’ultima giornata del campionato di Serie A, successo sul campo della Lazio che ha permesso di conquistare il quarto posto valido per la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per il futuro del club. La squadra nerazzurra è stata in grado di ribaltare il risultato di 2-1 nei minuti finali grazie alle reti di Icardi su calcio di rigore e Vecino, la dirigenza adesso ...

Inter - l'impronta di Spalletti sulla Champions : La Champions dell'Inter ha un nome e cognome: Luciano Spalletti. Il quarto posto era l'obiettivo di Suning, lo scudetto della proprietà cinese. Il traguardo dal quale ripartire per costruire il futuro.

Inter in Champions : Spalletti rinnova : LUCIANO 2021 - Secondo la Gazzetta dello Sport nel corso della settimana l'allenatore insieme al suo entourage incontrerà la dirigenza nerazzurra per trattare il prolungamento del suo contratto. ...

L'Inter torna in Champions e Spalletti impazzisce : ecco spiegata la sua reazione al fischio finale. VIDEO : La Serie A è finita, e L'Inter è la quarta squadra ad andare in Champions League. L'ultima partita della stagione ha regalato ancora emozioni, continue, come tutta un'annata pazzesca di grande calcio. ...