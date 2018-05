Inter Primavera ai vertici - non altrettanto i giovani : Con il pareggio per 1-1 contro il Bologna il 19 maggio, l’Inter Primavera di Vecchi ha concluso la stagione al secondo posto dietro l’Atalanta e si è qualificata direttamente per le semifinali che si disputeranno il 5 e 6 giugno. Una conferma ai vertici per l’Inter già campione in carica e vincitore del torneo di Viareggio e che, complessivamente, ha nel suo palmares otto campionati Primavera, sei Coppe Italia, una Supercoppa e otto Tornei ...

Primavera : Inter alle Final Four - Torino ai playoff. Colpo Chievo - valanga Roma : sempre l'Atalanta a far notizia. Anche quando perde una partita che non ha nulla da dire per la classifica della Dea, già prima e alle Final Four. La sconfitta 3-2 dei bergamaschi contro il Chievo, ...

Diretta / Inter Lazio Primavera (risultato live 1-1) streaming video e tv : gol di Rover e Marchesi! : Diretta Inter Lazio Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 27^ giornata (oggi venerdì 27 aprile)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:22:00 GMT)

Campionato Primavera - Inter-Lazio in diretta su Sportitalia : Nerazzurri e biancocelesti si affrontano a quattro gare dal termine del Campionato: la Lazio è già retrocessa, mentre l'Inter lotta per il secondo posto. L'articolo Campionato Primavera, Inter-Lazio in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Campionato Primavera - Juventus-Inter in diretta su Sportitalia : Juventus-Inter non è mai una gara come tutte le altre e la sfida tra le squadre Primavera di domani non farà eccezione L'articolo Campionato Primavera, Juventus-Inter in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

