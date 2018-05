Inter | Mauro Icardi è ad un bivio

UNA PRESTIGIOSA GIURIA PER IL 21° CONCORSO InterNAZIONALE DI ESECUZIONE PIANISTICA PREMIO MAURO PAOLO MONOPOLI : ... come sede del CONCORSO INTERNAZIONALE Pugliese più famoso in tutto il mondo. Anche quest'anno sarà una PRESTIGIOSA GIURIA a selezionare i 20 partecipanti a questa Kermesse Musicale del 21° CONCORSO ...

VIDEO Il gol di Mauro Icardi : Inter-Juventus 1-1. Micidiale colpo di testa - il Napoli spera : la lotta scudetto si infiamma : L’Inter non molla la presa e, nonostante l’inferiorità numerica, ha trovato il pareggio al 52′: Micidiale colpo di testa di Mauro Icardi che così rimonta il gol di Douglas Costa. Inter-Juventus 1-1 e tanto spettacolo a San Siro con tanti episodi discussi: la lotta scudetto si infiamma, il Napoli spera. Di seguito il VIDEO del gol di Icardi. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Mauro - arriva l'elogio sorprendente ad un giocatore dell'Inter Video : In casa #Inter c'è ancora un po' di amarezza per il pareggio per 0-0 contro l'Atalanta di sabato sera che, alla luce di quanto successo ieri nel derby di Roma tra Lazio e Roma, rappresenta una vera e propria occasione persa. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è salita a 60 punti ed è rimasta al quinto posto, mentre con un successo sarebbe salita a 62 e avrebbe superato contemporaneamente le due squadre romane che, dopo il pareggio di ieri ...

Mario di Mauro (Tim) al convegno del Messaggero : «L'Internet delle cose ci fa risparmiare tempo» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Mauro - attacco sorprendente ad un giocatore dell'Inter : 'E' stato antisportivo' Video : C'è grande amarezza in casa #Inter dopo la sconfitta subita ieri contro il Torino [Video], nel match giocato alle 12:30 allo stadio Grande Torino. I nerazzurri, infatti, non solo hanno perso la possibilita' di superare la Roma in classifica, ma sono scivolati fuori dalla zona Champions, al quinto posto, dopo la vittoria della Lazio alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ora la classifica vede Lazio e Roma a 60 punti, al terzo e quarto posto, con la ...

Il giornalista Mauro Pianta ucciso da una lesione al cuore causata durante l’Intervento : La morte subito dopo una gastroscopia eseguito all'ospedale Molinette di Torino: l’autopsia ha confermato i sospetti emersi nelle ore successive al decesso.Continua a leggere

Costa dei trabocchi - Mauro Febbo : 'la Regione deve Intervenire per bloccare l'erosione' : 'È urgente mettere in campo una strategia seria, concreta e duratura attraverso misure certe per bloccare definitivamente l'erosione della Costa poiché è insopportabile che l'economia turistica della ...

Wanda racconta Mauro Icardi : "Crede nell'Inter. Rinnovo? Ogni giorno vale di più" : Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, sceglie La Gazzetta dello Sport per raccontare i mille volti del centravanti dell'Inter. L'amore, la famiglia, l'Inter e il futuro. Quel futuro nerazzurro in cui Mauro Icardi mostra ripetutamente di credere, ma che è ancora da ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-5 : micidiale poker di Mauro Icardi! I nerazzurri salgono al quarto posto : L’Inter ha letteralmente strapazzato la Sampdoria nel lunch match della 29^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono imposti a Marassi con un roboante 5-0 e salgono al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla Roma (impegnata contro il Crotone alle 15.00) e con due punti di vantaggio sulla Lazio (giocherà alle 20.45 contro il Bologna), ma con una partita in meno rispetto alle romane (il 4 aprile verrà recuperato il derby). I ...

VIDEO Mauro Icardi segna di tacco alla Sampdoria! Gol pazzesco del capitano dell’Inter : Mauro Icardi ha realizzato una tripletta nel corso del primo tempo di Sampdoria-Inter. Il capitano dei nerazzurri è letteralmente indemoniato, da antologia il gol del 3-0 (i ragazzi Spalletti sono volati avanti 4-0 dopo i primi 45′): un bellissimo tacco in area di rigore. Di seguito il VIDEO. (foto Gianfranco Carozza) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Inter - LUCIANO SPALLETTI/ “La Champions passa dalla Sampdoria" e punta su Ivan Perisic e Mauro Icardi : INTER, parla LUCIANO SPALLETTI: “La Champions passa da Genova, io devo meritarmi questa squadra”. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della Samp(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 16:58:00 GMT)

Inter - gesto splendido di Mauro Icardi per Davide Astori Video : E' vigilia di campionato per #Inter e Napoli, che torneranno in campo dopo il rinvio della ventisettesima giornata a causa della tragedia Astori, con il capitano della Fiorentina venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica, alla vigilia del match tra i viola e l'Udinese, che si sarebbe giocato alla Dacia Arena. Big match della ventottesima giornata di campionato sara' Inter-Napoli, che si giochera' domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ...