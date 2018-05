Insegue il ladro che gli ha preso la bicicletta e lo fa arrestare

corrieredellumbria.corr

: Denunciato un 22enne di Assisi per nulla nuovo a fatti del genere - cityjournal_ : Denunciato un 22enne di Assisi per nulla nuovo a fatti del genere - Umbria24 : Assisi, svegliato dai rumori trova il ladro davanti al portone: lo insegue e lo blocca - PerugiaToday : Faccia a faccia con il topo d'appartamento: 29enne insegue e cattura il super ladro -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Stava consumando una bibita in un bar di Fontivegge, in via del Macello a Perugia. Quando, guardando fuori, si è accorto che gli stavano soffiando la. Non una due ruote qualunque, ma una ...