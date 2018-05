Innovazione : da Regione Veneto 1 - 5 mln di euro di ‘borse di rientro’ : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – La Regione Veneto punta ad attrarre i ‘cervelli in fuga’ e ad invertire la tendenza verso l’estero dei laureati e diplomati veneti: finanzierà proposte e progetti di Innovazione sociale e di inclusione, che favoriscano il rientro di lavoratori qualificati, o meglio la ‘circolarità’ dei ‘cervelli’.‘La globalizzazione dell’economia non riguarda solo le ...

Innovazione : da Regione Veneto 1 - 5 mln di euro di ‘borse di rientro’ (2) : (AdnKronos) – Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale stanzia un milione e mezzo di euro per attirare ricercatori e creare occasioni di incontro, scambio e competizione, interregionale e transnazionale. I progetti potranno prevedere ‘maratone’ per sviluppare progetti innovativi, in campo tecnologico o sociale o culturale, eventi di animazione del territorio, scambi internazionali, il coinvolgimento diretto delle ...

Innovazione : da Regione Veneto 1 - 5 mln di euro di ‘borse di rientro’ (2) : (AdnKronos) – Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale stanzia un milione e mezzo di euro per attirare ricercatori e creare occasioni di incontro, scambio e competizione, interregionale e transnazionale. I progetti potranno prevedere ‘maratone’ per sviluppare progetti innovativi, in campo tecnologico o sociale o culturale, eventi di animazione del territorio, scambi internazionali, il coinvolgimento diretto delle ...

Lombardia : da Regione 16 mln per accordi per ricerca e Innovazione : "Con questi accordi vogliamo sostenere una più stretta sinergia tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo favorendo progetti di ricerca, sviluppo e innovazione fondamentali per la ...