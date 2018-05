Inghilterra - Tesco cancella la data di scadenza da settanta prodotti alimentari : La catena di supermercati ha deciso di eliminare la dicitura "best before" - equivalente alla nostra "da consumarsi preferibilmente entro il..." - da settanta prodotti alimentari, in particolare frutta e verdura, onde evitare che cibo ancora perfettamente commestibile venga gettato nella spazzatura.Continua a leggere