Infortuni : Treviso - operaio muore cadendo in canaletta : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – Nuova tragedia sul lavoro in Veneto. Stamane alle 10.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fratelli Bandiera a Istrana (Tv) per soccorrere un uomo caduto all’interno di una piccola roggia, purtroppo deceduto. Si presume che l’uomo un addetto alla lettura dei contatori dell’acqua si sia sporto cadendo in acqua per recuperare un misuratore, che era stato appoggiato su un muretto ed ...

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore (3) : (AdnKronos) - Che il settore sia il più funestato dalle morti bianche lo dimostrano i dati. In provincia di Treviso, su 11 incidenti mortali avvenuti l’anno scorso, ben 4 riguardano coltivatori diretti: 3 di loro sono morti per il ribaltamento del trattore agricolo. Ma non è tutto. L’anno scorso un

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore (2) : (AdnKronos) - Sabato 26 maggio a Padova si svolgerà una manifestazione regionale unitaria, e nel corso della prossima settimana sono previste assemblee sui posti di lavoro e iniziative territoriali. Nella giornata di oggi, i lavoratori del settore metalmeccanico hanno aderito in maniera massiccia al

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore : Treviso, 18 mag. (AdnKronos) - Ennesima tragedia sul lavoro nella Marca trevigiana: un agricoltore muore schiacciato dal suo trattore che si era ribaltato mentre lavorava in un vigneto a Col San Martino (Treviso). “Serve un’azione efficace di prevenzione ed educazione alla sicurezza”. Di fronte all’

Infortuni : Treviso - trattore si ribalta - morto schiacciato agricoltore (2) : (AdnKronos) – Sabato 26 maggio a Padova si svolgerà una manifestazione regionale unitaria, e nel corso della prossima settimana sono previste assemblee sui posti di lavoro e iniziative territoriali. Nella giornata di oggi, i lavoratori del settore metalmeccanico hanno aderito in maniera massiccia allo sciopero regionale per la sicurezza sul lavoro proclamato dalle federazioni di categoria Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil: nelle grandi ...