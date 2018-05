INFN | premiate le migliori tesi di dottorato del 2017

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) L’ha assegnato i premi annuali per ledinelle cinque aree di ricerca dell’Istituto, ovvero in fisica subnucleare, astroparticellare, nucleare, teorica e tecnologie, e su attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del calcolo. I premi, del valore di 2000 euro ciascuno, sono intitolati alla memoria di illustri fisici italiani o colleghi dell’: Marcello Conversi, Bruno Rossi, Claudio Villi, Sergio Fubini, Francesco Resmini e Giulia Vita Finzi. Sono stati conferiti, a partire dallo scorso febbraio, dagli organi che indirizzano la ricerca dell’, le cinque Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN) dell’e la Commissione Calcolo e Reti (CCR). Silvia Biondi, dell’Università e della sezionedi Bologna, e Pietro Marino, della Scuola Normale Superiore di Pisa, sono i vincitori del Premio “Marcello Conversi” per ledi...