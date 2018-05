India | 16enne strangolata e fatta a pezzi dal capo | aveva chiesto lo stipendio

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Essere uccisi dopo averlo? Si è possibile, ed è accaduto ad una ragazza di 16 anni che svolgeva la professione di domestica in una cittadina dell'. La notizia è stata riportata daln Express, che ha rivelato i dettagli raccapriccianti della vicenda. Soni (il nome della sfortunata protagonista dell'episodio) svolgeva la mansione di domestica per conto di un'agenzia di pulizie, la qualestipulato con la ragazza un contratto annuale. Peccato però che, come spesso anche oggi succede in altre parti della Terra, il compenso dovuto non veniva mai versato alla ragazza: quasi tutto andava all'agenzia. La ragazzina in questione si è però ribellata senza pensare alle conseguenze del suo gesto: dopo un dibattito verbale, ildell'agenzia, il signor Manjeet Singh Karketa, l'ha brutalmente: un caso raccapricciante Il tutto ha inizio nel mese ...