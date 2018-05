Incidente di corso Salamano | una notizia buona e tre preoccupanti

Carovigno - donna di 22 anni muore in un Incidente : inutile il soccorso del marito : Una donna di 22, di Carovigno , è morta poco prima della 14 di oggi in un incidente stradale. La vittima, G.U. le sue iniziali, era alla guida della propria auto, una Fiat Panda , e mentre procedeva ...

Agrigento - Incidente sul percorso del Giro d'Italia : il 48enne è in coma farmacologico : E' in coma farmacologico il motociclista travolto ieri, sulla statale 640 "Strada degli Scrittori", ad Agrigento. L'uomo resta ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici non hanno...

Giro d'Italia : quinta tappa - grave Incidente a un motociclista - percorso cambiato : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Giro : grave Incidente - muore un motociclista. Variato percorso quinta tappa : Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della ...

Ciclismo : grave Incidente nell’agrigentino - modificato percorso Giro d’Italia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Un grave incidente avvenuto oggi nell’agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d’Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista. L'articolo Ciclismo: grave incidente nell’agrigentino, modificato percorso Giro d’Italia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Torino. Incidente in Corso Novara morto Davide Parodi : Un drammatico sinistro stradale è avvenuto mercoledì mattina in Corso Novara angolo Corso Palermo a Torino. Nell’impatto è morto il centauro

Incidente sulle Alpi svizzere - soccorso alpino Alto Adige : “C’è un’indagine in corso” : “Abbiamo provato a contattare i colleghi svizzeri gia’ ieri sera per capire quanto e’ accaduto, ma non parlano, la polizia ha blindato tutto, perche’ c’e’ un’indagine in corso”: lo ha dichiarato Giorgio Gajer, presidente del soccorso Alpino dell’Alto Adige, in riferimento all’Incidente sulle Alpi svizzere, che ha provocato la morte di 5 persone, tutte italiane. “Avranno cercato ...

Incidente a Montebruno - ciclista soccorso dall'elicottero : Incidente poco dopo le 15 di domenica 29 aprile 2018 a Montebruno in val Trebbia. Un ciclista di 48 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito all'impatto contro alcune auto parcheggiate lungo la ...