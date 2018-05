Incarico a Giuseppe Conte | le tappe verso il governo Lega-M5S

Giuseppe Conte riceve l'Incarico da Mattarella : 'Sarò avvocato dell'Italia - confermo la collocazione europea' : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] L'incontro tra i due è durato quasi due ore. 'Il presidente della Repubblica mi ha conferito l'...

Incarico accettato con riserva : il discorso integrale del presidente incaricato Giuseppe Conte : Buonasera a tutti, il presidente della Repubblica mi ha conferito l'Incarico di formare il Governo, Incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l'Incarico esporrò alle ...

Habemus premier : Giuseppe Conte ha ricevuto l’Incarico : Habemus premier. O quasi. Si chiama Giuseppe Conte, fa il docente di diritto privato, ha 54 anni, un figlio di 10, un profilo Facebook attivo da poche ore, un curriculum finito al centro di alcune polemiche e già due record da premier in pectore. Uno: è stato il primo uomo a salire al Colle per ricevere l’incarico da premier e presentarsi per la prima volta all’uomo che quell’incarico doveva darglielo, il Presidente della ...

Governo - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’Incarico a Giuseppe Conte per formare il nuovo esecutivo. Ha accettato con riserva : Finisce così l’attesa per la formazione di un nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle-Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: “Siamo pronti a partire”. Di Maio invece aveva detto: “Conte? Ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l’Italia, non per noi. Se ci vedremo? No, ...

Giuseppe Conte al Colle per l'Incarico - in corso il colloquio con Mattarella : Ebbene, finalmente, una maggioranza si è formata" per "un governo capace di ristabilire un principio sacrosanto in democrazia: il primato della politica sulla finanza. Mi rendo conto che ristabilire ...

Governo M5S-Lega - Giuseppe Conte convocato al Quirinale per l’Incarico : Si sblocca la situazione politica:?alle 17.30 il presidente Mattarella riceve il candidato premier di Movimento Cinqee Stelle e Lega per l’incarico di Presidente del consiglio. Nel corso della mattinata Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno confermato il suo nome nonostante le polemiche sul curriculum del professore di diritto privato. Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica». Lega:?«Pronti a partire»...

Mattarella ha deciso : alle 17.30 Incarico da premier a Giuseppe Conte : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale alle 17,30. Prima il Presidente della Repubblica ha

Perché Mattarella non ha ancora dato l'Incarico a Giuseppe Conte? : Sergio Mattarella si prende una pausa si riflessione. Dopo una giornata culminata con l'indicazione da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini del nome di Giuseppe Conte come futuro presidente del Consiglio, il Capo dello Stato ha deciso di non procedere subito con il conferimento dell'incarico ma di convocare al Quirinale per domani mattina i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, cui aveva dato un ...