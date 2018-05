Incarico a Conte | sarò avvocato difensore degli italiani

Di Maio dalla tensione alla gioia per l' Incarico a Conte : "Una liberazione" : Un'ora e mezza con il fiato sospeso. Poi, sullo schermo del suo studio, ecco materializzarsi il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Che pronuncia le paroline magiche: "Il presidente della Repubblica ha conferito al professor Giuseppe Conte l'incarico di formare un governo". I muscoli di Luigi Di Maio fino ad allora tesi si allentano in un sospiro di sollievo. La formula con il quale il professore fiorentino vicino al Movimento 5 ...

Incarico a Conte. Di Maio prima sollevato - poi raggiante : "Una liberazione" : Un'ora e mezza con il fiato sospeso. Poi, sullo schermo del suo studio, ecco materializzarsi il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Che pronuncia le paroline magiche: "Il presidente della Repubblica ha conferito al professor Giuseppe Conte l' Incarico di formare un governo". I muscoli di Luigi Di Maio fino ad allora tesi si allentano in un sospiro di sollievo. La formula con il quale il professore fiorentino vicino al Movimento 5 ...

Governo - le reazioni all'Incarico a Conte. Renzi : «Lui avvocato del popolo? Il Pd parte civile» : «Buon lavoro al presidente incaricato Conte. Egli si è proposto come l'avvocato difensore del popolo italiano: noi ci costituiamo parte civile. parte civile per verificare se realizzeranno le promesse ...