Incarico a Conte | Di Maio | È un giorno storico

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Il Presidente Mattarella ha conferito al Prof. Giuseppel'di formare il Governo. Luigi Diha subito commentato la notizia con una lunga diretta su Facebook, nella quale ha esordito ribadendo chesarà il Premier del "Governo del cambiamento". Secondo Dil'è da considerarsi un momentoper "rimettere al centro le persone" e "per tutti quelli che ci hanno creduto e che hanno portato avanti per anni i temi ignorati dalla politica". Diha poi ribadito che "Giuseppe è un amico del popolo italiano", ma soprattutto che faceva parte della squadra di Governo proposta dal Movimento 5 Stelle alla vigilia delle elezioni. Poi Diha sottolineato la dura campagna di stampa riservata a: "Non dico che sarà tutto facile, abbiamo assistito a un livello di attacco inimmaginabile, si voleva trasformare in un solnel male di ...