In spiaggia con i campioni della MotoGP

Una festa di colori sulla spiaggia di Andora con le gare oceaniche : Spettacolo in acqua e sulla spiaggia ad Andora grazie alle gare oceaniche in corso di svolgimento da ieri ad Andora dove ha debuttato la stagione con la prima tappa del Trofeo Città di Andora , aperto ...

Ritrovate scarpe in spiaggia con piedi mozzati dentro : svelato il mistero Video : La polizia canadese sta indagando dopo che un altro piede umano è stato trovato su una spiaggia della Columbia Britannica.È il quattordicesimo piede che è stato trovato in una delle spiagge meridionali della provincia canadese dal 2007, una tendenza macabra che preoccupa i locali e la polizia. I ritrovamenti di scarpe con i piedi dentro Il piede coperto di stivali è stato scoperto in una pila di tronchi questa settimana da un uomo che camminava ...

spiaggia della Ginestra : rimosse 10 tonnelate di rifiuti grazie alla sinergia con i volontari : Sono voluto andare di persona a stingere la mano a questi ragazzi delle associazioni Summer sport, Miramare, Calasole, Bagnoschiuma e Ginestra che hanno in concessione alcuni tratti di sp iaggia tra ...

Ulteriori requisiti vedono coinvolti tutti i servizi erogati sul territorio, come la raccolta dei rifiuti e la depurazione delle acque, la promozione della mobilità sostenibile, la fruibilità dell'ambiente e la tutela della natura. Ci sono poi i servizi sull'arenile

Centrodestra ultima spiaggia : vertice Salvini-Meloni per rispondere a Berlusconi : Per il futuro governo si parte dalla nostra area politica, che ha vinto le elezioni del 4 marzo, e dai nostri programmi. Di Maio si metta l'anima in pace'. Carroccio resta contrario a qualsiasi ...

'Divieto assoluto di fumare in spiaggia' - il Codacons torna all'attacco : Divieti simili nel mondo esistono già, come su tutte le spiagge della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Stessa proibizione in Francia, ma solo sulle spiagge di Cannes di Nizza in Costa Azzurra e a ...

Ilary Blasi : «In spiaggia con la palandrana» : Linee semplici, quasi minimal, sia che si tratti del modello intero sia che si tratti del due pezzi. Colori pieni, cangianti, vibranti, di moda ma sofisticati. E tessuti capaci di giocare con i raggi del sole dando il meglio di sé: la classica lycra e l’inedito velluto liscio elasticizzato. Nasce all’insegna della purezza la nuovissima collezione swimwear Mermazing, ideata dalle cugine Vanessa Sillano e Alessia Porello e presentata ...

Papà e figlio con un metal detector trovano un tesoro in spiaggia : Un ragazzino di 13 anni ha scoperto sull'isola tedesca di Ruegen, nel mar Baltico, un tesoro "unico", appartenente con tutta probabilità a Re Aroldo I Dente Azzurro, il primo sovrano ad...

ONLINE il trailer di TONNO spiaggiaTO con Frank Matano : Indietro 13 aprile 2018 2018-04-13T16:30:24+00:00 ROMA – L’attesa è finita. ONLINE il trailer di TONNO SPIAGGIATO. Il film scritto da Frank Matano e Matteo Martinez – prodotto Wildside e Newco Management con Vision Distribution – uscirà nelle sale il 10 maggio distribuito da Vision Distribution. TONNO SPIAGGIATO racconta la storia di Francesco, un ragazzo che fa di tutto per riconquistare […]

Trivelle : oltre cento in spiaggia Ancona per dire No alla ricerca di idrocarburi in mare : I comitati si sono mobilitati in contemporanea in varie città della costa adriatica “contro la politica energetica dello ‘Sblocca Italia' che punta su un passato fondato […]

Prova il Suv in spiaggia e rischia ?di annegare con moglie e figli : Spericolate evoluzioni per Provare il suv nuovo. La folle idea di un 30enne di Castel Volturno poteva finire in tragedia. Infatti nell'auto c'erano ma moglie con i due figli piccoliL'incidenteSgommate, accelerazioni e frenate sulla spiaggia di Pinetamare, nei pressi di Castel Volturno, con il nuovo suv e a bordo la famiglia. Idea folle che infatti ha rischiato di finire in tragedia. Dopo diversi minuti di peripezie e numeri da circo però la ...

