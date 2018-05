In questo post di Pink sull' essere costantemente agitata si riconosceranno

huffingtonpost

: Io questo post di @mattiafeltri lo condivido, ma non lo commento. Lo condivido come si appende al muro una... - ivanscalfarotto : Io questo post di @mattiafeltri lo condivido, ma non lo commento. Lo condivido come si appende al muro una... - DalilaNesci : .@Mov5Stelle : In questo post trovate una sintesi del Contratto per il Governo del Cambiamento (in votazione su Rou… - harrystile89 : @brunam01584147 @ivanuccia76 dici che non ne parli ma hai addirittura fatto un post citando la sua ignobile rispost… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ha le stesse preoccupazioni di una mamma qualunque e non ha paura di esprimerle. La cantante, madre di due figli, la più grande, Willow Sage Hart, 7 anni, e Jameson Moon, 2, ha scritto unsu Instagram nel quale ha ammesso di sentirsiconfusa su come educare e guidare i propri figli. Ilha raccolto in un solo giorno oltre 418mila "mi piace": sembra, dunque, che abbia toccato un nervo scoperto in tanti genitori, spesso insicuri su come ricoprire al meglio il proprio ruolo.China live dim sum class San Francisco. I feel like I had it all figured out when she was younger. When it was just her. Now that there's two, and such different ages, I feel flustered so much of the time. The older she gets the less clear I am on how to guide her. Do I take the raw honest tough way? Do I cuddle her and tell her to not to worry? Do I let her be sassy knowing I want her ...