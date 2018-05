In arrivo TIM Party come Vodafone Happy? Primo premio a tutti i clienti fino al 28 maggio

smart - in arrivo l'ultima Brabus : poi inizierà l'era di EQ ForTwo : smart presenta una nuova special edition, limitata a soli 109 esemplari numerati, che segna il passaggio ad una nuova era della sportività per la regina delle citycar. smart ForTwo Brabus Xtreme è...

PUBG : in arrivo la mappa Miramar la settimana prossima : Il 24 maggio è un giorno importante per i giocatori Xbox One di PUBG, il famoso Battle Royale riceverà infatti la tanto agognata mappa Miramar.Come riporta Videogamer Microsoft ha dato la notizia tramite l'ultima puntata di Inside Xbox. Questa seconda mappa è a tema desertico, è stata rilasciata qualche settimana fa sui server di prova ma subito eliminata a causa di numerosi problemi tecnici. La mappa è stata anche rilasciata sulla versione ...

Spotify fa a pugni con il Wi-Fi nell’ultima versione - fix in arrivo : L'ultima versione dell'app di Spotify Music ha portato gravi problemi di instabilità a molti utenti, che non riescono più a utilizzare il servizio sotto rete Wi-Fi. Il team di Spotify è già al lavoro per risolvere il bug. L'articolo Spotify fa a pugni con il Wi-Fi nell’ultima versione, fix in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Bollette a 28 giorni - multa in arrivo per Tim e Wind Tre : Comunicazioni poco chiare e trasparenti agli utenti nel passaggio dalle Bollette a 28 giorni a quelle mensili. Per questo motivo l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha deciso di multare le compagnie telefoniche Tim e Wind Tre. Nei mesi scorsi le compagnie telefoniche sono state obbligate per legge a tornare alla fatturazione mensile da quella a 28 giorni e diffidate dall’Agcom ad applicare rincari a seguito della rimodulazione ...

WhatsApp/ Novità in arrivo per i gruppi : ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento : WhatsApp, Novità in arrivo per i gruppi: ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento. L'applicazione più scaricata in Italia si rinnova ed è pronta a nuove possibilità interessanti.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:22:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - settima tappa Pizzo-Praia a Mare : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : Venerdì 11 maggio si correrà la Pizzo-Praia a Mare, settima tappa del Giro d’Italia 2018. Frazione molto semplice di 159 chilometri che con buona probabilità si concluderà in volata: i velocisti hanno già messo il mirino su questo appuntamento dopo le tre difficili tappe in Sicilia, Elia Viviani e i suoi avversari sono pronti a regalare spettacolo. La Pizzo-Praia a Mare si snoderà interamente in Calabria, nello specifico verranno ...

Cortana : in arrivo un restyling grafico e il supporto a Timeline [Foto] : Joe Belfiore ha presentato delle interessantissime novità per Cortana con un sostanzioso restyling grafico e con l’introduzione del supporto a Windows Timeline. Osservando lo screenshot mostrato da Microsoft durante la seconda giornata del Build 2018, possiamo notare diversi cambiamenti per quanto concerne la futura interfaccia dell’assistente vocale su Windows 10. Innazitutto la finestra sarà nettamente più grande, spaziosa e meglio ...

In arrivo la settimana dedicata alla bicicletta. Segala : 'Mobilità sostenibile tema primario' : Dalle 15 alle 18 'Bike party' in Piazza Bra, spettacoli d'intrattenimento, esibizioni in bicicletta, prove e giochi per i più piccoli, Ludobus servizio di punzonatura. Per info: www.

Santa Ninfa - una settimana alla tappa d'arrivo del Giro d'Italia. Il programma : Per ciò che riguarda l'Italia, le tappe saranno seguite in diretta da Rai2, mentre gli approfondimenti saranno trasmessi sulla stessa rete generalista e su Rai sport. Il Giro partirà il 4 maggio da ...

TimVision - le serie tv in arrivo nel mese di maggio : Il noto servizio streaming, infatti, ha deciso di essere ancora più competitivo e quindi ha dato il via a una serie di progetti seriali che vedono coinvolti importanti case di produzione , come ...

TimVision - le serie tv in arrivo nel mese di maggio : Le quotazioni di TimVision, nelle prossime settimane, sono destinate ad alzarsi. Merito non solo dell’effetto di The Handmaid’s Tale (la cui seconda stagione, on-line dal 26 aprile, è attesissima anche dal pubblico maschile), ma anche dell’arrivo delle sue prime produzioni originali. Il noto servizio streaming, infatti, ha deciso di essere ancora più competitivo e quindi ha dato il via a una serie di progetti seriali che vedono ...

Cuneo - treno Savona-Torino deraglia : 10 feriti/ Ultime notizie : “Gru crollata prima dell'arrivo del convoglio” : treno Savona-Torino deraglia nel cuneese: due feriti. Ultime notizie: il convoglio ha urtato una gru. Tanta paura quest’oggi in Piemonte, in provincia di Cuneo, per un incidente ferroviario(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:22:00 GMT)