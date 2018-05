In arrivo Noche Sin Dia de Il Volo | il nuovo singolo con Gente De Zona prima dei concerti

optimaitalia

(Di mercoledì 23 maggio 2018)Sin Dia de Ilè ilin collaborazione conDe, che anticipa il prossimo progetto discografico del trio di tenori, innei prossimi mesi.Come promesso ed anticipato nei giorni scorsi, Piero, Ignazio e Gianluca stanno per tornare sul mercato discografico mondiale: dopo aver svelato alcuni dettagli suldisco di inediti prossimo all'uscita, il trio rilascerà venerdì 25 maggio il primoapripista. Si tratta di un featuring con il gruppo cubanoDe, dal titoloSin Dia.Sorprende la notizia di una collaborazione del trio di tenori con uno dei gruppi latino-americani specializzati soprattutto nel genere del reggaeton, ma come aveva anticipato il manager Torpedine ilprogetto discografico de Ilseguirà la strada del pop e del sound latino, genere molto in voga al momento e che sicuramente consentirà al gruppo ...