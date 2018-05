Impero Romano | Dai ghiacci della Groenlandia la vera storia economica

romadailynews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Sembra incredibile ma è tutto vero. La verità sulladell’di Roma conservata nei. Questa sorprendente realtà è emersa da una ricerca storico-archeologica, pubblicata sulla rivista specializzata “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Gli studi storici si sono concentrati su una calotta di antichie, per una volta, non sull’analisi di antichi documenti. C’è però un presupposto assolutamente fondamentale da conoscere. E cioè che i Romani facevano grande uso di piombo. Lo utilizzavano, ad esempio, per realizzare le tubature dei loro acquedotti o per rivestire gli scafi delle navi. Oppure per coniare pezzi di denario, una moneta d’argento molto diffusa, nel cui processo metallurgico di produzione si liberavano diverse particelle di piombo. L’importanza delle particelle di ...