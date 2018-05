: #ILVA: Noi voteremo per tenerla aperta. Per bonificare siccome costa tantissimo è giocoforza tenere aperta l’aziend… - EGardini : #ILVA: Noi voteremo per tenerla aperta. Per bonificare siccome costa tantissimo è giocoforza tenere aperta l’aziend… - News4UDC : RT @CybFeed: #News #Ilva,azienda e sindacati in trattativa - CybFeed : #News #Ilva,azienda e sindacati in trattativa -

Si continua a trattare sull'nella sede nazionale deimetalmeccanici. Al tavolo, ripreso alle 20,siedono Matthieu Jehl, ad di AmInvestco il ceo di ArcelorMittal Europa Geert Van Poelvoorde e la direttrice del personale Annalisi Pasquini; per ii segretari generali di Fim, Fiom e Uilm e per l'Usb Bellavita. Sul negoziato per l'occupazione pesa l'incertezza politica e le indicazioni del 'contratto di governo' che prevede la chiusura delle fonti inquinanti dello stabilimento pugliere.(Di mercoledì 23 maggio 2018)