Ilva - trattativa interrotta restano ancora distanze importanti : Roma, 23 mag. , askanews, - trattativa interrotta tra Arcelor Mittal e sindacati sul futuro dell'Ilva. A quanto si apprende da fonti aziendali, la ristretta iniziata ieri si conclusa alle 2 di questa ...

Ilva - azienda e sindacati in trattativa : Sul negoziato per l'occupazione pesa l'incertezza politica e le indicazioni del 'contratto di governo' che prevede la chiusura delle fonti inquinanti dello stabilimento pugliere.

Ilva - azienda e sindacati in trattativa : 1.06 Si continua a trattare sull'Ilva nella sede nazionale dei sindacati metalmeccanici. Al tavolo, ripreso alle 20,siedono Matthieu Jehl, ad di AmInvestco il ceo di ArcelorMittal Europa Geert Van Poelvoorde e la direttrice del personale Annalisi Pasquini; per i sindacati i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm e per l'Usb Bellavita. Sul negoziato per l'occupazione pesa l'incertezza politica e le indicazioni del 'contratto di governo' che ...

La trattativa tra Governo e sindacati sull'ILVA potrebbe ripartire molto presto. La partite non è chiusa come sembrerebbe.

Ilva - Cgil a Calenda : servono meno tweet e più trattativa : Roma, 11 mag. , askanews, - meno tweet e più trattativa per risolvere la vicenda Ilva. La Cgil risponde così al "profluvio di dichiarazioni da parte del ministro dello sviluppo economico Calenda sulle ...

Ilva - scontro totale dopo lo stop alla trattativa. Calenda : "Ministero aperto - c'è poco tempo" : Emiliano attacca: "Il ministro ha fallito, spero nel nuovo governo". Martina (Pd): "Riaprire il tavolo". I Cinque Stelle incontrano i sindacati a fine mese. La...

Ilva : Furlan - riprendere trattativa - serve senso responsabilità di tutti : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Bisogna riprendere la trattativa per il rilancio dell’Ilva. Ma serve un grande senso di responsabilità di tutte le parti per trovare una soluzione che salvaguardi l’occupazione ed il risanamento ambientale. In ballo c’è il destino di migliaia di lavoratori e di famiglie italiane dell’Ilva”. E’ l’appello lanciato su twitter dalla Segretaria generale Cisl, Annamaria ...

Ilva : Calenda a Bentivogli - stop trattativa perché sceneggiata : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Marco ti ho già risposto. I tuoi colleghi non avevano alcuna intenzione, tanto che @RoccoPalombella”, il segretario generale della Uilm, “si è alzato dicendo che aveva un aereo da prendere per andare non so dove. Dunque era chiaro dall’inizio che la partecipazione al tavolo era una sceneggiata”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo su ...

Ilva - salta la trattativa. Calenda : Per nuovo Esecutivo un grosso problema : Teleborsa, - Alta tensione sulla vicenda Ilva. Ieri 10 maggio, il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda ha abbandonato il tavolo delle trattative passando il dossier Ilva al nuovo Governo. ...

Ilva - stop dei sindacati : salta la trattativa. Dossier passa al prossimo governo : 'Non ci sono state le garanzie che chiedevamo sui licenziamenti', spiegano i rappresentanti dei lavoratori. Il ministro Calenda replica: 'Abbiamo messo in campo ogni strumento ma hanno detto no' -