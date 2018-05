Ilva | Tav | grandi opere | Europa L' avvertimento di Confindustria al governo che verrà

Un governo aleatorio che può far saltare tutto : Ilva - Mps e Tav : Questo governo è diviso in due parti, una aleatoria e improbabile costituita dagli impegni economico-finanziari e un'altra, chiara e netta, rappresentata dai provvedimenti per la giustizia. Non può non essere aleatorio un programma economico che non ha per niente copertura finanziaria.È aleatorio, ma nel senso peggiore del termine, un governo che mira, senza dirlo esplicitamente, a uscire dall'euro; è del tutto ...

Decide tutto Di Maio a suo piacimento anche sulla Tav e sull’Ilva : Matteo Salvini sta per siglare un patto con Luigi Di Maio, un politico convinto di poter Decidere tutto da solo.

Ilva : Calenda - pronti a convocare tavolo : ANSA, - ROMA, 19 MAG - "La decisione di chiudere l'Ilva, il più grande impiAnto industriale del Sud Italia, confermata e ufficializzata oggi dal M5S, rende evidente perché il Governo aveva presentato ...

Il M5s vuole chiudere l'Ilva e bloccare la Tav : A quanto pare, almeno in questa fase, il M5s non intende indietreggiare dalle posizioni più oltranziste elle origini. Anzi. Anche ora che sono ad un passo dal governo i 5 Stelle rivendicano la propria linea su due vicende di primissimo...

Ilva - Calenda a Landini : meno ideologia e più presenza ai tavoli : Roma, 11 mag. , askanews, meno ideologia e più presenza ai tavoli ministeriali per affrontare la vicenda Ilva. È la risposta del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda al segretario ...

Ilva - Calenda a Landini : meno ideologia e più presenza ai tavoli : Roma, 11 mag. , askanews, - meno ideologia e più presenza ai tavoli ministeriali per affrontare la vicenda Ilva. È la risposta del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda al segretario ...

**Governo : nodo Ilva su tavolo M5S-Lega - tensione Di Maio-Salvini** : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale sull’Ilva, il caso dello stabilimento di Taranto irrompe nel faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti M5S, infatti, tra i due ci sarebbero state frizioni rispetto al ‘dossier’ che con ogni probabilità, e a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe ricadere ...

Ilva : si lavora per riaprire tavolo : ANSA, - ROMA, 11 MAG - Dopo lo stop si torna a lavorare a una riapertura del tavolo Ilva. E sull'Ilva si misurano M5S e Lega. "Sostenere che l'Ilva vada chiusa è inaccettabile" afferma Lega Puglia. ...

Ilva : Calenda - brucia 30 mln cassa/mese - non ho lasciato io tavolo : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Ho pubblicato per intero l’accordo, l’ho promosso e invito tutti a leggerlo. Perché voglio che gli operai siano coscienti di quello a cui hanno rinunciato”. Ad affermarlo è Carlo Calenda, il ministro dello Sviluppo economico, commentando così la chiusura delle trattative sull’Ilva a 24Mattino di Luca Telese e Oscar Giannino su Radio 24. “Ilva – rileva- brucia 30 milioni ...

Ilva : Calenda - brucia 30 mln cassa/mese - non ho lasciato io tavolo (2) : (AdnKronos) – Oggi, sottolinea Calenda, “Ilva ha 14mila persone. Abbiamo proposto l’assunzione di 10mila persone con gli stessi diritti, persino l’art.18 e le stesse identiche retribuzioni, altri 1500 alle stesse condizioni in una società di servizi a cui Am Investco avrebbe garantito lavoro. Per i restanti un incentivo all’esodo di cinque anni di cassa integrazione e fino a 100mila euro, che credo non ci sia mai ...

Calenda a 24 mattino : Ilva brucia 30 miliardi di cassa al mese. Non ho lasciato io il tavolo con i sindacati e ora pubblico l'accordo a cui ... : "Ho pubblicato per intero l'accordo, l'ho promosso e invito tutti a leggerlo. Perché voglio che gli operai siano coscienti di quello a cui hanno rinunciato". Carlo Calenda commenta così la chiusura ...

Ilva - Calenda non legittimato dai sindacati/ Salta il tavolo delle trattative : tocca a Di Maio e Salvini : Ilva, "No" dei sindacati a proposta del governo, Carlo Calenda: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:56:00 GMT)

Per i sindacati Calenda è non più legittimato a trattare. Salta il tavolo Ilva : Finale ad alta tensione tra governo e sindacati al tavolo Ilva. Le continue provocazioni di alcuni leader dei sindacati di base (Usb) all'indirizzo di Carlo Calenda, considerato non più legittimato a trattare, hanno fatto perdere la pazienza al ministro, che ha deciso di sospendere l'incontro, dove la trattativa era comunque in salita.Il piano preparato dallo Sviluppo economico, infatti, non ha convinto le sigle sindacali. Risultato: il ...

Ilva - no sindacati a proposta governo : Calenda lascia tavolo : Roma, 10 mag. , askanews, I sindacati bocciano la proposta di accordo su Ilva presentata dal governo. Alcuni rappresentanti sindacali, al tavolo presso il Mise, avrebbero accusato il titolare del ...