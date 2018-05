Illuminiamo il futuro 2018 | in Italia il 14 per cento degli adolescenti abbandona la

huffingtonpost

: 1 MILIONE E 300.000 BAMBINI VIVONO OGGI, IN ITALIA, IN POVERTÀ ASSOLUTA e non riescono a emanciparsi da questa cond… - SaveChildrenIT : 1 MILIONE E 300.000 BAMBINI VIVONO OGGI, IN ITALIA, IN POVERTÀ ASSOLUTA e non riescono a emanciparsi da questa cond… - crotoneok : ? 'Illuminiamo il Futuro': Umbriatico luogo d'arte e di diritti per i minori - - lamortevito : RT @DonatoMola: #SavetheChildren: La Basilicata è tra le 7 italiane col più alto tasso di povertà educativa. Solo 1 classe su 5 delle scuol… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Una settimana di mobilitazione con 680 eventi promossi da 725 organizzazioni in tutta, un nuovo rapporto di ricerca, un Forum nazionale a Roma il 16 maggio e una petizione online: Save the Children lancia la nuova campagna per il contrasto alla povertà educativa per sostenere il diritto di tutti i bambini e glidi apprendere e di far fiorire liberamente i propri talenti e le proprie capacità.Nella nostra esperienza sul campo, accanto a migliaia di bambini e ragazzi nelle scuole e nei luoghi più deprivati del paese, tocchiamo ogni giorno con mano il nesso ingiusto e dannoso tra la povertà materiale delle famiglie e l'impossibilità per i più piccoli, sin dalla nascita, di accedere ad opportunità educative, culturali e ricreative indispensabili alla crescita.La crisi economica ha colpito insoprattutto i minori: un ...