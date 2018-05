Il turismo in Italia | boom di turisti nel 2017

Nasce l'impresa sociale per rilanciare il turismo nell'Italia nascosta - 22/05/2018 - : Trame d'Italia intende attrarre i viaggiatori di tutto il mondo alla scoperta di percorsi esperienziali vicini alla storia e alle tradizioni dei territori meno noti di cui l'Italia è ricchissima. Il ...

Trenitalia amplia network e orari per l'estate 2018. Offerta ritagliata su famiglie - cultura e turismo : turismo cruciale per l'economia Italiana Presentando il nuovo servizio per l'estate 2018, il numero uno di Trenitalia, Orazio Iacono , ha sottolineato "il turismo è il volano principale del Paese, ...

turismo - nozze italiane per il 60% dei giapponesi : show dei borghi a Bologna - : 'Il bilancio della manifestazioni è positivo: oggi abbiamo 70 tour operator da 28 paesi del mondo che stanno incontrando gli operatori dell'offerta italiana. Così come ampiamente positivi sono i risultati del Turismo nelle città d'arte dell'Emilia-Romagna: a fine 2017 avevamo oltre sette ...

turismo : Invitalia-Mibact - 10 progetti premiati per le 5 top destinations : Dal braccialetto innovativo con servizi turistici integrati che permette, sfruttando le vibrazioni che passano attraverso le ossa, di ascoltare audioguide e rispondere al telefono solo appoggiando il dito sull’orecchio, alla piattaforma web che fa incontrare domanda e offerta di viaggiatori e host con camere libere: i viaggiatori inseriscono destinazione, prezzo e tipologia di alloggio desiderato e lasciano che siano le strutture a competere per ...

turismo - a Roma il 24 maggio cerimonia Italia Travel Awards 2018 : Roma, 18 mag. , askanews, Tutto pronto per la terza edizione di Italia Travel Awards 2018 che si terrà a Roma il prossimo 24 maggio nella suggestiva cornice del The Church Palace. In questa stessa ...

Viaggi & turismo - estate 2018 : le 10 mete più gettonate dagli italiani in Italia e all’estero : TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del suo Summer Vacation Value Report 2018, svelando la Top 10 nazionale e internazionale delle destinazioni estive per i Viaggiatori Italiani sulla base delle destinazioni che hanno ricevuto il maggior interesse di ricerche e prenotazione per la prossima estate da parte dei Viaggiatori del Bel Paese nel 2018 su TripAdvisor1. Il report aiuta ...

Viaggi & turismo - estate 2018 : la Sicilia è in cima ai desideri degli italiani : L’estate si avvicina e fervono i preparativi per organizzare la vacanza perfetta e godersi il meritato relax sotto il sole. Per delineare i trend di Viaggio per la stagione estiva in arrivo e scoprire le preferenze dei Viaggiatori per le prossime vacanze il motore di ricerca Viaggi momondo ha realizzato un’indagine in 26 Paesi, inclusa l’Italia, e analizzato i propri dati. In estate gli italiani scelgono le isole del Bel Paese “Sappiamo che il ...

turismo spaziale - a Taranto-Grottaglie la prima base italiana : (Foto: Pixabay) Turismo spaziale, l’Italia c’è. Con il nuovo atto di indirizzo il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha assegnato all’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) l’incarico di avviare i lavori per la realizzazione del primo spazioporto italiano per i futuri voli suborbitali. La base sorgerà a Taranto-Grottaglie e dovrebbe essere ultimata entro il 2020. Grottaglie, riferiscono dal Ministero, risponde ai ...

turismo - più di 70 miliardi di valore aggiunto per l'Italia : Teleborsa, - l'Italia è già ai vertici mondiali del Turismo, ma ha tutte le carte in regola per diventare una superpotenza. Un traguardo senz'altro alla portata del Paese per la ricchezza e la varietà ...

Boom turismo in Italia 39 - 1 mld spesi da turisti internazionali : Venezia, 10 mag. , askanews, Sono 39,1 i miliardi di Euro spesi dai visitatori internazionali in Italia tra gennaio e dicembre 2017, a fronte di 36,4 miliardi nel 2016. In aumento anche i consumi dei ...

Viaggi & turismo : case vacanza - ecco quanto spendono in media a persona i viaggiatori italiani : Esperto globale delle case vacanza, HomeAway® svela i dati della sua ultima rilevazione dei prezzi delle case vacanza** sulla piattaforma tra gennaio e novembre del 2017. Lo studio prende in considerazione sia le destinazioni entro i confini nazionali che quelle internazionali dando così una panoramica di quale sia la spesa media che un Viaggiatore che affitta una casa vacanza su HomeAway ha sostenuto per affittare questa tipologia di alloggio ...

turismo - Alibaba : cinesi pagano con smartphone - Italia sia pronta : Porto Cervo, 5 mag. , askanews, Le strutture ricettive Italiane devono prepararsi per accogliere i turisti cinesi con sistemi di pagamento user-friendly, perchè in Cina sono ormai abituati a pagare ...