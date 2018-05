Il tradimento digitale? Come quello reale | dice la Cassazione E ha ragione | si mette

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Ilon lineequivale al. Lo ha deciso la Prima sezione civile della Corte di– sentenza n. 9384 – secondo la quale chi flirta sui social network può subire la domanda di separazione giudiziale con addebito, proprionel caso dell'adulterio.Insomma, anche il coniuge che si ritiene leso da messaggini "hot", o chat ambigue, può chiedere la separazione per violazione dei doveri disciplinati dall'articolo 143 del cocivile (fedeltà reciproca, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione).In questo caso, ovviamente, lo farebbe per, anche se la legge stabilisce che l'addebito della separazione è possibile solo se l'infedeltà,o virtuale, è stata causa della crisi coniugale e non il suo effetto. Le conseguenze, che pochi di ...