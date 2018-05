Il settore della carpenteria metallica in crescita in Italia

Festa della mamma : “La parola alle chef in un settore dominato dagli uomini” : In un settore così ‘saturato’ dagli uomini, come quello della ristorazione, le donne, e ancora di più le mamme, sono riuscite a lasciare il loro segno. Così, in occasione della Festa della mamma, Foodora – servizio on-demand di consegne a domicilio, che attualmente conta 9.000 ristoranti partner ed è presente in più di 65 città e 10 paesi – ha voluto indagare quante fossero le donne impegnate in prima linea nei propri ...

Giornata mondiale della marijuana : le cinque donne più importanti del settore - : Jodie Emery è stata coinvolta anche in politica. Corse due volte in carica per il British marijuana Party della British Columbia e poi nel 2009 e nel 2013 sischierò con il Green Party . CHANDA MACIAS ...

Edilizia - report della Fillea-Cgil racconta un settore in crisi : Se la Politica, le Istituzioni assumono il lavoro come stella polare della loro azione e se il territorio, con tutte le sue contraddizioni, diventa una risorsa da rispettare e non violentare.La ...

LA DELEGAZIONE DELLA BANCA MONDIALE settore ACQUA FA TAPPA A MONOPOLI - Bari - : ... rappresentati da aziende private e dallo stesso Consorzio di Bonifica DELLA Capitanata che hanno fatto DELLA politica di autogoverno degli agricoltori il punto di forza delle attività. Oggi più del ...

L'avvocato generale della Corte Ue : studi di settore legittimi : La normativa italiana sugli studi di settore è 'conforme al diritto dell'Unione' a condizione che tali studi siano 'accurati, attendibili e aggiornati' e il contribuente 'possa difendersi ...

Fisco - l'avvocato generale della Corte Ue : studi di settore legittimi : La normativa italiana sugli studi di settore è 'conforme al diritto dell'Unione' a condizione che tali studi siano 'accurati, attendibili e aggiornati' e il contribuente 'possa difendersi ...

'Telestense vittima della crisi del settore' : È la cronistoria recente del mondo dell'editoria locale che "ormai non si asostiene più da solo " ammette la giornalista -. E di questo se ne è reso conto anche lo Stato, anche se dopo anni, e ha ...