Il rischio Italia fa impennare lo spread e cadere la Borsa

Italia come un Paese emergente : i Btp più rischiosi dei titoli indonesiani : MILANO - Le tensioni sui titoli di Stato Italiani legati alla formazione di un possibile governo giallo-verde hanno portato i rendimenti dei nostri Btp più vicini a quelli di alcuni Paesi emergenti, ...

Così il mercato dei derivati inizia a prezzare il «rischio Italia» : Le quotazioni dei credit default swap, che assicurano gli investitori in caso di insolvenza dello Stato italiano, sono balzati ai massimi da un anno...

Perché i titoli di stato italiani sono - di nuovo - a rischio : Ecco cosa pensano i mercati del programma Lega " M5S: non è realistico e verrà addolcito. Oppure porterà al dissesto economico

Giornata della biodiversità - Italia paese più green d’Europa ma dall’ulivo al pomodoro molte specie a rischio : Il patrimonio di biodiversità, composto da piante e animali diversi da cui dipende la vita del pianeta, si va impoverendo a un ritmo inquietante. Dietro c’è la mano dell’uomo, che continua a distruggere habitat per far posto a campi e allevamenti e privilegiando alla natura, caccia, pesca, bracconaggio e commercio illegale. Inquinamento, riscaldamento globale e l’introduzione di specie esotiche danno il loro contributo al disastro che si sta ...

Giornata della Biodiversità : in Italia oltre un quinto delle specie a rischio estinzione : Anche in Italia e nel Mar Mediterraneo la Biodiversità è in pericolo. Inquinamento e marine litter, in primis, ma anche cambiamenti climatici, alterazione dell’habitat, specie aliene invasive e sovra sfruttamento delle risorse naturali sono i principali nemici di questo capitale naturale, di cui l’Italia è uno dei paesi più ricchi in Europa, ospitando circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente ...

L’Istat : “Il Pil italiano crescerà del + 1 - 4 per cento”. Ma c’è il rischio ribasso per petrolio e commercio : Nel 2018 il prodotto interno lordo dell’Italia è previsto crescere dell’1,4% in termini reali. Lo indica L’Istat che ha pubblicato oggi Le prospettive per l’economia italiana nel 2018. L’istituto nazionale di statistica precisa che «l’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evolu...

Un quinto delle specie italiane a rischio estinzione : Ma il Mar Mediterraneo è purtroppo anche una delle sei aree maggiormente invase da marine litter nel mondo a causa della sua struttura: un bacino semichiuso con ridotti scambi d'acqua con l'Oceano ...

Giro d’Italia 2018 - rischio pioggia e vento sulla cronometro! Le previsioni meteo per la Trento-Rovereto - pericoli per i ciclisti : Oggi è in programma la temutissima cronometro individuale al Giro d’Italia. I ciclisti si dovranno cimentare con la Trento-Rovereto che ridisegnerà la classifica generale: 34,2 chilometri totalmente pianeggianti con ampi vialoni dove si possono spingere grandi rapporti e imprimere elevate velocità. Tom Dumoulin, Campione del Mondo di specialità, cercherà di recuperare i 2’11” di distacco che lo separano dalla maglia rosa Simon ...

"C'è un rischio Italia - diversificate i vostri investimenti". Moneyfarm avverte gli investitori : Diversificare "il più possibile" i propri investimenti, non legando anche il proprio risparmio alla sorte delle vicende politiche Italiane. Nel giorno in cui Piazza Affari affonda a -1,5% e lo spread schizza a quota 187 punti, con i rendimenti dei Btp decennali ai massimi da tre anni e mezzo, arriva un avvertimento chiaro agli investitori. Lo manda la società di consulenza finanziaria Moneyfarm, che avverte sul rischio ...

Fitch - allarme sull'Italia : con Lega-M5S aumenta rischio-paese : 'L'accordo di governo tra i due partiti più populisti ed euroscettici d'Italia, aumenta i rischi per il profilo di credito della nazione, soprattutto attraverso un allentamento fiscale e potenziali ...

Tajani : ‘Italia a rischio dittatura’ - Di Maio lo snobba Video : Secondo il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani di Forza Italia, la formazione del governo tra M5S e Lega rappresenterebbe un rischio per la democrazia italiana e il primo passo verso la dittatura. Parole talmente pesanti, quelle pronunciate ieri, 19 maggio, dal delfino di Silvio Berlusconi, da non essere prese sul serio nemmeno dai mass media che le hanno tenute in secondo piano. A rispondere a Tajani ci ha pensato Luigi Di Maio ...

Francia : "Se Italia non rispetta impegni - Eurozona a rischio" : I media francesi riportano oggi le parole del ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, sul futuro governo Italiano, quello che ancora deve nascere ma che ha stabilito le proprie linee guida attraverso il contratto firmato da Lega e MoVimento 5 Stelle. Le Maire ha detto:"Se il nuovo governo si assumerà il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, è tutta la ...

Francia : 'L'Italia rispetti gli impegni o a rischio Eurozona'. Salvini : 'No ingerenze' : "Gli impegni che sono stati presi dall'Italia - ha detto ancora il ministro dell'economia francese - valgono qualunque sia il governo. Rispetto la decisione sovrana del popolo italiano, ma ci sono ...

